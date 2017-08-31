«Мэр» Глубокого сыграл на баяне песню на слова Владимира Некляева 31.08.2017, 11:42

Дебют чиновника состоялся еще два года назад.

На районном празднике в Глубоком 27 августа председатель местного райисполкома Олег Морхат выступил как баянист, пишет kraj.by.

Дебют мэра состоялся в 2015 году во время конкурса баянистов в рамках «Вишневого фестиваля».

Теперь в Глубоком проходил районный праздник «Прощай, лето! Здравствуй, школа!». Это мероприятие неофициально называют праздником цветов, так как оно начинается с выставки композиций.

В конце обхода Олег Морхат сыграл на баяне отрывок из песни «Гуляць дык гуляць», музыку к которой написал композитор Валерий Иванов, слова — поэт Владимир Некляев.