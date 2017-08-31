Власти занервничали из-за обращения Ульяны Захаренко в ООН 31.08.2017, 11:37

1,652

Ульяна Захаренко

Обращение матери Юрия Захаренко в Комитет по правам человека назвали «несвоевременным».

22 августа 2017 года государство-участник представило Комитету по правам человека ООН информацию по индивидуальному сообщению Ульяны Захаренко, зарегистрированном за №2991/2017, в которой указало, что ею не были исчерпаны все доступные средства защиты на национальном уровне, сообщает сайт «Белорусского документационного центра».

Интересы Ульяны Захаренко в КПЧ представляет по доверенности руководитель Белорусского документационного центра Раиса Михайловская.

Юристы БДЦ подготовили возражения на Комментарии Республики Беларусь в отношении индивидуального сообщения У. Захаренко, в которых указали, что они являются необоснованными и не могут быть приняты Комитетом ООН по правам человека во внимание при его рассмотрении.

В своeм индивидуальном сообщении Ульяна Захаренко указала все правовые средства, которыми пыталась воспользоваться на национальном уровне для обжалования заявленных нарушений своих прав по статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.

24 мая 2016 года Ульяна Захаренко подала в суд Октябрьского района города Минска заявление об объявлении ее сына Юрия Захаренко умершим.

30 мая 2016 года судья суда Октябрьского района города Минска вынесла определение о приостановлении производства по делу.

15 июня 2016 года на указанное определение Ульяна Захаренко подала жалобу в судебную коллегию по гражданским делам Минского городского суда, которая своим определением от 1 августа 2016 года отказала в удовлетворении жалобы.

12 августа 2016 года состоявшиеся судебные постановления Ульяна Захаренко и ее адвокат обжаловали Председателю Минского городского суда, который отказал в удовлетворении жалобы.

07 октября 2016 года состоявшиеся судебные постановления были обжалованы адвокатом Ульяны Захаренко заместителю Председателя Верховного Суда, который отказал в удовлетворении жалобы.

Таким образом, ко времени направления индивидуального сообщения в Комитет ООН по правам человека Ульяна Захаренко уже исчерпала все эффективные средства правовой защиты, предоставляемые законами Республики Беларусь.

В ответ на довод правительства о том, что не были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты, в частности не были поданы жалобы в порядке надзора Генеральному прокурору и Председателю Верховного Суда, необходимо отметить, что обращение с жалобой в порядке надзора не является внутренним средством правовой защиты, которое необходимо в обязательном порядке исчерпать до обращения в Комитет, как это понимается в Факультативном протоколе к Международному пакту о гражданских и политических правах.

Жалобу в порядке надзора нельзя рассматривать как средство правовой защиты, так как сама надзорная жалоба автоматически не возбуждает процедуру ее рассмотрения. Заявитель обращается к должностному лицу (председатель суда) с просьбой возбудить такую процедуру, а именно принести протест. По сути, жалоба заявителя в порядке надзора - это не возбуждение процедуры, а только просьба заявителя к должностному лицу рассмотреть возможность начать данную процедуру. И только принесенный председателем суда протест на судебное постановление возбуждает процедуру рассмотрения в порядке надзора. Данный протест рассматривается коллегиальным органом – президиумом суда.

Рассмотрение жалобы в порядке надзора должностным лицом единолично без открытых слушаний также не позволяет отнести обращение с надзорной жалобой к средствам правовой защиты.

В соответствии с пунктом 2 b) статьи 5 Факультативного протокола Комитет не рассматривает никаких сообщений, пока не удостоверится в том, что автор исчерпал все имеющиеся внутренние средства правовой защиты. Вместе с тем устоявшаяся правовая практика Комитета предусматривает, что правило исчерпания применяется лишь в той степени, в какой эти средства правовой защиты являются эффективными и доступными. В соответствии со своей практикой Комитет считает, что процедуры пересмотра в порядке надзора вступивших в силу решений суда представляют собой чрезвычайное средство обжалования, которое зависит от дискреционных полномочий судьи или прокурора и ограничивается рассмотрением лишь правовых вопросов. В соответствии с практикой Комитета обращение с надзорной жалобой не рассматривается в качестве эффективного средства правовой защиты для целей подпункта b) пункта 2 статьи 5 Факультативного протокола (дело №1100/2002 «Бандажевский против Беларуси», дело №1537/2006 «Екатерина Геращенко против Беларуси», дело №1814/2008 «П.Л. против Беларуси», дело №1838/2008 «Мария Тульженкова против Беларуси»).

Также необходимо отметить, что публичными законодательными актами Беларуси предусмотрено только возбуждение процедуры в рамках обжалования в порядке надзора. Однако окончание этой процедуры и порядок уведомления обратившегося о результатах рассмотрения обращений законодательно в Беларуси никак не регламентировано в публичных нормативных актах.

Таким образом, индивидуальное сообщение Ульяны Захаренко против Республики Беларусь является приемлемым, так как полностью отвечает требованиям, изложенным в пункте 2 а) и b) статьи 5 Факультативного протокола к Международному Пакту о гражданских и политических правах.