Ученые: Мороженое на завтрак сделает вас умнее 31.08.2017, 12:10

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Японский профессор нашел замену «утренним хлопьям».

Мороженое на завтрак — мечта любого ребенка и кошмар любого родителя — получило одобрение от профессора-исследователя из токийского университета, пишет ridus.ru.

Любопытное исследование провел профессор Йосихико Кога (Yoshihiko Koga) из токийского Университета Керин. Он обнаружил, что замена утренних хлопьев на утреннее мороженое может улучшить внимательность и умственную производительность. Для своего эксперимента профессор сравнил активность людей, которые ели мороженое после пробуждения с теми, кто этого не делал. И те и другие испытуемые выполнили несколько заданий на сообразительность. В результате выяснилось, что группа, питавшаяся мороженым, имела более быструю реакцию и способность лучше обрабатывать информацию. Мониторинг активности мозга участников из первой группы выявил увеличение высокочастотных альфа-волн, связанных с повышением уровня бдительности и уменьшением психического раздражения.

Профессор Кога допустил, что результаты эксперимента были связаны с шоковой реакцией мозга на низкую температуру мороженого, поэтому он повторил свой тест ещё раз. Теперь японский ученый дал группе испытуемых выпить стакан холодной воды сразу после пробуждения, а затем решить ряд задач. Участники нового исследования продемонстрировали определенную степень повышения бдительности и умственных способностей, но уровнем значительно ниже, чем среди субъектов, которые начали свой день с мороженого.

Однако не все эксперты согласны с результатами исследования. Британские диетологи отнеслись к эксперименту скептически. По словам специалистов, объяснение может заключаться в том, что мороженое — это удовольствие, которое вызывает положительные эмоции и за счёт этого добавляет энергии.

Учёные не в первый раз исследуют положительное психическое воздействие мороженого на человека. Так, в 2005 году неврологи из Института психиатрии в Лондоне провели эксперимент, который показал, что употребление мороженого активирует те же «пятна удовольствия» мозга, которые срабатывают при выигрыше денег или прослушивании любимой музыки. «Это первый раз, когда мы смогли показать, что мороженое действительно радует вас», — сказал тогда один из исследователей Дон Дарлинг.