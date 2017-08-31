Картофелеподобный Лукашенко

Картофелеподобный Лукашенко13
- 31.08.2017, 12:16
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Дай ему Париж – засеет Еслисейские поля картошкой.
Публицист Александр Невзоров, комментируя события недели, обратил внимание на то, что Александр Лукашенко на личном участке собрал 105 тонн картофеля, потратив на это выходной.
― Теперь понятно, что было бы, например, с Францией в случае захвата ее Беларусью, ― сказал Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы». ― Понятно, что Елисейские поля были бы засажены картофелем… В этом есть какая-то последовательность и какая-то вот эта детская картофельная непосредственность, когда любые земли вместо строения там шубохранилища засевает картофелем, а потом собирает его.
По мнению публициста, «в этой поступательной картофелеподобности есть нечто пугающее». Но все-таки менее пугающее, чем выходки других современных деспотов.