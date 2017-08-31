«За тетрадками и ручками приходится ехать за сто километров» 1 31.08.2017, 12:27

1,722

На фото — семья Виктории и Александра

Как многодетные белорусские семьи собираются в школу.

Сложности возникают даже, когда собираешь в школу одного ребенка. А как быть если их четверо и больше. О том, как многодетные белорусские семьи собираются в школу, пишет euroradio.fm.

Собрать в школу четверых детей — отпускные школьного учителя

Наталья из Минска в этом году отправляет в школу четверых. К школе семья собралась за два дня и 1000 рублей.

«Двое идут в девятый класс, и двое в пятый, мальчик и три девочки. Чтобы собрать, мы что-то откладывали, где-то помогали родители. Ушло около 1000 рублей. Но некоторые вещи уже были, у сына костюм с прошлого года, где-то экономили. В двух магазинах все смогли приобрести. На скидках в универмаге «Беларусь» и в «Кирмаше». За несколько дней лучше все приобрести, да и забыть об этом. Младшие девочки у меня близнецы, уроки сами учат. А вот сына приходится контролировать. Я сама учительница младших классов, времени мало. Трое детей в моей школе учатся и одна девочка в другой, по специальной программе. С математикой папа помогает, ее дети очень любят».

Помощь для многодетных семей — 50 рублей на одного ребенка. Конечно, собрать в школу не хватит. Поэтому Наталья отложила деньги со своих учительских отпускных, а также помогли ее родители.

Семья Виктории и Александра, фото — из семейного архива

За тетрадками и ручками — за сто километров

У Елены из деревни Маревиль пятеро детей, в школу сейчас идут трое. За покупками к школе им пришлось ехать в Брест, за сто километров.

«Рюкзаки, одежду, обувь мы приобретали ранее. Старшая дочь идет в девятый класс, другая дочь в седьмой класс и сын во второй класс. Ездим за покупками в Брест. Потому что у нас в магазине этого всего не купишь. Туда ехать около ста километров, но бываем там по своим делам и тогда приобретаем. Если, например, есть скидки в сетевых магазинах. В этом году только канцелярские изделия затянули на 170 рублей. Мы стремимся качественные вещи покупать, чтобы хватило надолго. Приобрели новых вещей еще на триста рублей для троих детей. Дети уже хотят в школу, они хорошо учатся. Получили учебники и заворачивают в обложки, собираются».

Секреты: 11 детей можно собрать в школу за 600 рублей! А остальное докупить потом

У Виктории из Пружан в школу в этом году идут 11 детей! Но на подготовку родители пока потратили всего 600 рублей. Говорят, что неясно, какие пособия нужно приобретать из-за постоянных изменений в школьной программе. Деньги на школу не откладывают. Хватает того, что зарабатывает отец детей.

«Дети учатся в одной школе, это существенно упрощает процесс взаимодействия с учителями и администрацией. Обычно к августу все канцтовары у нас уже закуплены, а теперь купили только основное, потратив 600 рублей. Ни пособия, ни дополнительную литературу не покупали, потому что непонятно, по каким материалам будут работать учителя. Остальную канцелярку докупим в сентябре, после спада ажиотажа. Форму в этом году не покупали, только рубашки, колготки, носки и то, из чего дети выросли. Цены, конечно, стали выше, это же очевидно каждому, кто ходит в магазин».

Всего в школу в этом году идет 1 миллион учащихся, из них 110 тысяч первоклассников. 75 тысяч школьников будут добираться до школ специальными автобусами, так как они находятся далеко от их деревень.