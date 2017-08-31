закрыть
31 августа 2017, четверг, 15:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

От Кочановой потребовали уважать права журналистов

3
  • 31.08.2017, 12:44
  • 3,658
Фото: DW/P. Bykowski

«Белорусская ассоциация журналистов» отправила письмо главе администрации Лукашенко.

Общественное объединение «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ) призвала руководителя администрации президента Наталью Кочанову содействовать прекращению преследования журналистов-фрилансеров. «Сейчас ситуация ухудшилась как никогда: журналистов снова массово наказывают штрафами за сам факт выхода подготовленных ими материалов в иностранных СМИ», - говорится в обращении БАЖ от 30 августа. По данным организации, в 2017 году уже зафиксировано 35 таких случаев.

По мнению БАЖ, наказывать журналистов по административной статье о нарушении законодательства о СМИ - неправомерно. Организация призвала Кочанову содействовать прекращению «необоснованного вмешательства сотрудников внутренних дел в реализацию журналистами права на свободное получение, хранение и распространение информации, свободу выражения мнений и убеждений».

Организация также направила подробное письмо о ситуации с преследованием журналистов в Беларуси специальному докладчику ООН по вопросам продвижения и защиты права на свободу мнений и высказываний Дэвиду Кайе.


Мнение

Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников
Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич
Какими будут перемены в Беларуси?
Какими будут перемены в Беларуси? Евгений Афнагель
А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват


Интервью

Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт