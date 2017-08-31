От Кочановой потребовали уважать права журналистов 3 31.08.2017, 12:44

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Фото: DW/P. Bykowski

«Белорусская ассоциация журналистов» отправила письмо главе администрации Лукашенко.

Общественное объединение «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ) призвала руководителя администрации президента Наталью Кочанову содействовать прекращению преследования журналистов-фрилансеров. «Сейчас ситуация ухудшилась как никогда: журналистов снова массово наказывают штрафами за сам факт выхода подготовленных ими материалов в иностранных СМИ», - говорится в обращении БАЖ от 30 августа. По данным организации, в 2017 году уже зафиксировано 35 таких случаев.

По мнению БАЖ, наказывать журналистов по административной статье о нарушении законодательства о СМИ - неправомерно. Организация призвала Кочанову содействовать прекращению «необоснованного вмешательства сотрудников внутренних дел в реализацию журналистами права на свободное получение, хранение и распространение информации, свободу выражения мнений и убеждений».

Организация также направила подробное письмо о ситуации с преследованием журналистов в Беларуси специальному докладчику ООН по вопросам продвижения и защиты права на свободу мнений и высказываний Дэвиду Кайе.