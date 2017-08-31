Долговая карусель Сергей Жбанов, «Белгазета»

31.08.2017, 12:59

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Сумма внешнего госдолга в этом году возрастет как минимум на $2,6 миллиарда.

Может, и не зря говорят, что молчание - золото? Стоило белорусским властям взять «паузу» в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ), как удалось взять взаймы у россиян.

В тексте проекта соглашения от 19 августа, кроме дежурной фразы «о дальнейшем укреплении дружественных отношений между двумя государствами», ежегодно кочующей из соглашения в соглашение, подчеркнуто, что средства предоставляются «на цели погашения и обслуживания в 2017г. государственного долга Республики Беларусь перед Российской Федерацией». Таким образом, $726 млн. газового долга, возвращенного Минском, обернулись не только двумя траншами от ЕФСР ($600 млн.), но и российским госкредитом на $700 млн.

Однако какие-либо поводы для торжеств отсутствуют. Во-первых, маржа за предоставление российских госкредитов Беларуси за последние 10 лет заметно выросла. Например, по аналогичному соглашению от 2007г. белорусская сторона обязана была выплачивать проценты по ставке LIBOR для 3-месячных депозитов в долларах США и маржу в размере 0,75% годовых. В соглашении от 2009г. маржа была установлена уже на уровне 3% годовых.

В 2014г. был выделен кредит в российских рублях. Но дедолларизация госкредитов была недолгой. В 2015г. стороны опять вернулись к долларам США. Маржа немного возросла - до 3,08%, а проценты за кредит стали взиматься уже по ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США. Промежуточный итог известен. Согласно заявлению первого замминистра финансов Максима Ермоловича, Беларусь уже сегодня тратит 10% республиканского бюджета на обслуживание госдолга. То ли еще будет?

Сумма внешнего госдолга в этом году возрастет как минимум на $2,6 млрд. К тому же в проекте нового соглашения российская сторона предлагает более продвинутый вариант расчета маржи, исходя из разницы «между доходностью долларовых евробондов России с погашением через 7 лет и расчетной ставкой 7-летнего процентного свопа в долларах». Однако доверимся вице-премьеру Владимиру Семашко, гарантировавшему, что российский кредит будет выдан на «хороших условиях». Видимо, он знает, о чем говорит, поскольку российские процентные ставки в 2 раза меньше, чем по белорусским евробондам.

Тем не менее в экономике есть одно железное правило: откладывая средства на черный день, вы делаете это в ущерб собственному текущему уровню потребления, а занимая в долг, не имея возможности его погашать за счет собственных доходов, вы приносите в жертву благосостояние будущих поколений. Вот под этим углом зрения и стоит взглянуть на 10% доходов республиканского бюджета, которые действующая власть уже проела.

Кстати, новый российский кредит будет выдан на 10 лет. Так что до 2027г. ситуация с обслуживанием белорусского госдолга лучше точно не станет. А ухудшиться может, если страна и впредь будет наращивать свои внешние заимствования столь стремительными темпами.

Впрочем, по словам премьера Андрея Кобякова, появились первые робкие признаки некоторого улучшения. За 5 месяцев т.г. белорусские предприятия потратили на погашение и обслуживание своих кредитов четверть выручки. Но в 2016. было еще хуже, когда «на погашение кредитов и займов направлено 27,7% выручки». Прогресс налицо. Главное его не спугнуть и не надорваться на пути к BYN1,5 тыс. средней зарплаты. Иначе эту чертову карусель с внешним рефинансированием госдолга Беларуси остановить не удастся.

Сергей Жбанов, «Белгазета»