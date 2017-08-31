UNESCO: Израиль – мировой лидер по инвестициям в исследования 1 31.08.2017, 13:05

Также Израиль занимает второе место в мире по инвестициям в науку на душу населения.

Согласно отчету Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO), Израиль является мировым лидером по объему инвестиций в исследования и разработки по отношению к объему экономики страны, пишет newsru.co.

По состоянию на 2013 год Израиль вкладывал в исследования и разработки 4,21%. Для сравнения, в США этот показатель составляет 2,81%, в Великобритании – 1,63, в Японии – 3,47%, в России – 1,12%.

Также Израиль занимает второе место в мире по инвестициям в науку на душу населения (1290,5 долларов), уступая только Южной Корее.

В то же время Израиль существенно уступает по уровню инвестиций на каждого ученого (152,9 тысяч долларов по сравнению 314 тысячами долларов в США и 201 тысячей долларов в Южной Корее).

На долю Израиля приходится только 0,3% мирового ВВП, однако 0,7% мировых научных инвестиций и 0,8% количества ученых.