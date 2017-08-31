В России студию режиссера Учителя забросали коктейлями Молотова 11 31.08.2017, 13:23

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Алексей Учитель

Атака произошла в ночь на 31 августа на набережной Крюкова в Петербурге.

Неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание студии режиссера Алексея Учителя в Петербурге, сообщает ria.ru.

Атака произошла в ночь на 31 августа на набережной Крюкова.

К моменту приезда полицейских пожар уже был потушен. Сейчас обстоятельства атаки выясняются.

Как рассказал НТВ директор студии «Лендок» Алексей Тельнов, одна из бутылок с зажигательной смесью попала в окно помещения, где проходят кинопоказы и конференции. В результате загорелся подоконник. При этом Тельнов отметил, что избежать большого пожара удалось благодаря тому, что с внутренней стороны окно заложено кирпичом.

Также в студии назвали атаку «беспрецедентным безобразием» и сообщили, что напишут заявление в прокуратуру. Произошедшее директор «Лендока» объяснил скандалом вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда».

Алексей Тельнов, директор студии «Лендок»: «Никогда ничего подобного ни на студии документальных фильмов, ни на «Лендоке», как она сейчас называется, не случалось. Никаких других мотивов кроме реакции на создание Алексеем Учителем фильма «Матильда» не придумаешь».

Отметим, что ранее Алексей Учитель жаловался в прокуратуру на угрозы, поступающие от активистов организаций «Христианское государство» и «Царский крест». Они стали угрожать прокатчикам, что будут сжигать кинотеатры, в которых решат показывать фильм «Матильда».

При этом с жалобами в прокуратуру обращались и противники «Матильды». Так, депутат Наталья Поклонская утверждала, что эксперты, изучившие трейлеры и сценарий фильма, в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, пришли к выводу, что образ будущего императора в ленте не может не оскорблять религиозные чувства.