Синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни учебного года 31.08.2017, 14:07

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Окончание недели обещает быть умеренно теплым.

Но уже с понедельника вернется осень. Об этом tut.by рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

Начало учебного года будет теплым и солнечным. 1 сентября — преимущественно без осадков. Температура ночью +8…14 °С, по востоку в отдельных районах +4…7 °С, днем +21…27 °С.

В столице небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный 3−8 м/с. Температура ночью +9…11 °С, днем +22…24 °С.

В субботу в отдельных районах по северо-западной половине страны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +7…14 °С, днем +18…24 °С, по югу до +26 °С.

3 сентября ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +8…14 °С, днем +15…22 °С, по юго-востоку +23…26 °С.

В начале недели страна будет находиться под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов, которые принесут облачную и дождливую погоду.

Самым теплым в стране было 1 сентября 2015 года — максимальная температура воздуха днем составила +31 °С. Холоднее всего днем 1 сентября было в 1965 году, когда температура воздуха не превышала +13 °С.

Обычно в дневные часы 1 сентября в нашей столице воздух прогревается до +16…21 °С, а ночная температура чаще всего находится в пределах +6…11 °С.