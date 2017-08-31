В Польше вступил в силу Закон о деятелях антикоммунистической оппозиции 1 31.08.2017, 14:18

Герои борьбы за свободную Польшу будут получать пожизненную денежную помощь.

Сегодня, 31 августа, вступает в силу обновленный Закон о деятелях антикоммунистической оппозиции и лицах, репрессированных по политическим мотивам, передает «Радио Польша».

Поправки к закону предусматривают ежемесячное и бессрочное денежное пособие в размере 400 злотых (около 100 евро) независимо от дохода для представителей указанных категорий населения, а также упрощенный доступ к медицинским услугам и фармакологическим товарам.

По словам исполняющего обязанности главы Управления по делам ветеранов и репрессированных Яна Каспшика, новый закон имеет фундаментальное значение.

«Факт признания борцам за свободу после 56-го года таких же прав, как и ветеранам Второй мировой, напрямую свидетельствует о том, что борьба за независимость Польши длилась до 89-го года. Таким образом, мы показываем, что это поколение приняло знамя независимости от предыдущих поколений, в связи с чем оно может претендовать на такие же права», - сказал Ян Каспшик.

В настоящее время статус деятеля антикоммунистической оппозиции или репрессированного имеют порядка 3,2 тыс. поляков. Управление по делам ветеранов и репрессированных, а также Институт национальной памяти оценивают, что в целом его могут получить 60 тыс. человек.