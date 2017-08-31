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Шуневич «одел» детей в сшитую заключенными хоккейную форму

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  • 31.08.2017, 14:23
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Игорь Шуневич

Глава МВД продолжает выслуживаться перед Лукашенко.

Созданную на предприятии №4 УДИН МВД детскую хоккейную форму опробуют в минской СДЮШОР, передает БелТА.

– Мы выполнили одно из поручений Лукашенко. Сегодня мы передаем комплекты формы в школу, чтобы после специалисты выдали свой вердикт по поводу качества и пригодности ее для дальнейшего использования. Если оценка будет положительная, мы готовы обеспечить формой всех заинтересованных, – сказал Игорь Шуневич.


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