Жители Гродно записываются в ряды «тайного ордена» 31.08.2017, 14:31

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Гродненцы отправились на поиски пропавшего артефакта.

Создатели квеструма "Инквизиция" - одного из самых популярных в Гродно - после небольшого перерыва запустили новый квест под старым брендом Real Game. На этот раз участники окажутся в начале 19 века и будут искать важные документы тайного ордена, пишет Hrodna.life.

Создатели нового квеста до неузнаваемости изменили помещение, добавили новые технологии. При этом усложнили задачу участникам: сейчас в игре придется задействовать все органы чувств.

"Мы стараемся продолжать тему исторических квестов и немного продвинулись во времени, - рассказывает создатель нового квеста Денис. - Если раньше нашим игрокам в эпоху средневековья нужно было выбраться из темницы, то сейчас мы воссоздали дом ученого начала 19 века. Ученый был руководителем тайного ордена и боролся с инквизицией. Мы старались делать такие задания, чтобы не повторялись ни с одним из квестов в городе. Цель - дать возможность человеку раскрыть в себе новые качества".

Сценарий нового квеста "Клад темного братства" таков:

"Вы - новые члены тайного ордена, который борется с инквизицией. По требованию католического духовенства орден был запрещен. Ваш руководитель вынужден был бежать, не успев собрать все необходимое. Стало известно, что в его доме через час будет обыск. Чтобы доказать свою преданность ордену, вам необходимо отыскать и вынести все самое важное до прихода полиции. Глава говорил о документах ордена, а также о каком-то артефакте, который ни в коем случае не должен попасть в чужие руки ".

"На сегодняшний день заниматься квестами в городе с небольшим населением - дело не очень прибыльное. Но нам это нравится и мы не собираемся останавливаться. У нас много идей и различных планов. Вместе с запуском нового квеста, мы подготовили специальную программу с аниматорами и для детей ", - добавил Денис.