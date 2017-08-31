Диаспора в США призвала российские войска покинуть Беларусь 2 31.08.2017, 14:39

Запад должен внимательно следить за «военными играми» Кремля.

Сайт Сharter97.org приводит текст заявления Белорусско-американского объединения (БАЗ) по поводу российско-белорусских военных учений «Запад-2017»:

- 14-20 сентября Беларусь и Россия проведут совместные военные учения, известные как «Запад-2017». Они будут проводиться в западных районах Беларуси и в Калининградском анклаве России, который находится в непосредственной близости от членов НАТО Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Эти маневры представляют собой серьезную угрозу для безопасности в Восточной Европе, и представляют собой экзистенциальную угрозу суверенитету и территориальной целостности Республики Беларусь.

Тянувшаяся десятилетиями пророссийская политика Александра Лукашенко привела в итоге к полной зависимости Беларуси от воли Кремля. Этому также способствовали слабая не реформированная экономика Беларуси, несбалансированная внешняя политика, а также сильно репрессированное общество. Глубокие политические и военные связи с Россией стали особенно нестабильными для Беларуси, поскольку Кремль занимается прямыми актами агрессии против своих соседей - Грузия в 2008 году, а совсем недавно, против Украины, где Россия аннексировала Крым и спровоцировала длительный вооруженный конфликт на Донбассе.

Проведение таких масштабных военных учений с агрессивной Россией, а также поддержание тесного военного сотрудничества с Москвой ставит Беларусь на неправильную сторону истории. «Запад-2017» может стать дестабилизирующим фактором международной безопасности, предоставляя платформу для России, чтобы бросить вызов соседям Беларуси, членам НАТО, которых Россия рассматривает как угрозу своим интересам.

Из-за недостатков близорукой политики авторитарного правителя Беларуси страна сейчас имеет строго ограниченное пространство для маневра во внешней политике и обязана разрешить большому контингенту вооруженных сил открыто агрессивной России войти на свою территорию, помогая целям Кремля, которые прямо противоречат национальным интересам Беларуси.

Кроме того, в последнее время незаконная и предательская аннексия Крыма, а также подстрекательство вооруженного конфликта в украинском Донбассе не оставляет сомнений в том, что Россия не уважает международные нормы, хочет контролировать судьбу своих соседей и не принимает во внимание ценность жизни в пострадавших странах и своих собственных граждан. Пребывание российских вооруженных сил на белорусской территории таким образом вызывает озабоченность по поводу угрозы суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь.

Мы призываем Соединенные Штаты, Европейский союз, НАТО и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций сохранять бдительность и убежденно настаивать на том, чтобы Россия проводила учения «Запад-2017» в соответствии с международными нормами и покинула территорию Беларуси сразу после окончания маневров.