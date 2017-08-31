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Видеофакт: Рекордсмен сумел подтянуться 51 раз за минуту

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  • 31.08.2017, 14:48
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Адам Сандел из Массачусетса давно уже сам себя называет «фанатом подтягиваний».

Теперь же ему удалось подтвердить, что он действительно является большим любителем этого упражнения, ведь Адам Сандел стал мировым рекордсменом, подтянувшись 51 раз за минуту. Впрочем, Адам считает, что способен на большее, и заявил, что не остановится, пока не побьёт собственный рекорд — желательно несколько раз, пишет 120.su.

Рекордсмен показал очень хороший старт, подтянувшись за первые 30 секунд целых 38 раз, но ближе к концу минуты он всё-таки устал и сбавил темп. Последний рывок даже не был засчитан судьями, ведь Адам не сумел поднять подбородок выше планки.


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