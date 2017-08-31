Алексей Арестович: Украина открывает дверь американскому летальному оружию 1 31.08.2017, 14:56

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Официальное признание России агрессором на Донбассе поможет в этом.

В ответ РФ попытается "включить" агрессию по другим направлениям. Об этом "Апострофу" рассказал военный эксперт Алексей Арестович, комментируя законопроект о реинтеграции оккупированного Донбасса.

Украина (в случае принятия законопроекта, - "Апостроф") официально признает, что эта территория оккупированная, вследствие чего происходит следующее: получаем согласованные действия Соединенных Штатов и Украины, которые переворачивают международную ситуацию вокруг оккупации Крыма и Донбасса, вокруг российской политики в Восточной Европе.

На практике это поможет тем, что после таких приколов нам можно давать летальное оружие для обороны от агрессора. Давать летальное оружие для обороны от посредника как-то сложно, а от агрессора – вполне можно.

Летальное оружие нам не дали по сумме причин, в том числе и по этой. А теперь оккупация и агрессия – надо помогать.

Второй вопрос – теперь можно будет сказать России, что у нас приготовлен новый пакет санкций для вас, поскольку теперь вы являетесь агрессором.

Реакция Кремля, если Украина получит летальное оружие от США? А что они могут сделать - они могут попытаться сделать новую Черногорию в Европе. Так они и так ее делают, вовсю качая Боснию и Герцеговину, потому что та уже собралась в НАТО. Также они попытаются создать группировку, угрожающую Прибалтике. Они будут подкупать ультраправые или ультралевые партии в Европе, чтобы те качали политическую ситуацию. Они будут заказывать и осуществлять теракты по всему миру. Они еще больше оружия подбросят в Афганистане талибам, хотя американцы заявляют, что уже подбрасывают. Они будут еще больше пакостить с курдами, ведь 25 октября будет проведен референдум о независимости курдов, что еще больше взорвет ситуацию на Ближнем Востоке.

Вся эта ситуация и есть предметом переговоров, но теперь Россия будет восприниматься с позиции агрессора. Раз вы агрессор – то разговор другой. Есть такая хорошая пословица: "Козлов козлить не в западло".