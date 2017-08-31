К 1 сентября подготовлен «двойной сюрприз» с коммуналкой 3 31.08.2017, 15:07

3,919

Фото с сайта kp.by

Обычного поднятия цен оказалось мало.

Не успели люди свыкнуться с мыслью, что с 1 сентября подорожают газ, тепловая энергия и электричество (тарифы на эти услуги проиндексируют согласно соответствующему постановлению Совета Министров), как жителям Брестчины преподнесли еще один сюрприз. Брестский облисполком своим решением проиндексировал тарифы на воду, капремонт и техобслуживание. Эти коммунальные услуги тоже подорожают с 1 сентября, пишет intex-press.by.

Тариф на техобслуживание вырастет с 0,1004 до 0,1084 рубля за квадратный метр жилья, капремонт – с 0,0883 до 0,0953 рубля за квадратный метр квартиры, водоснабжение с канализацией – с 0,8876 до 0,9586 рублей за кубометр, техобслуживание лифта – с 1,19 до 1,28 рубля с одного проживающего в месяц.

Для среднестатистической семьи из трех человек, проживающей в двухкомнатной квартире 48 квадратных метров, эти коммунальные услуги подорожают с 23,2 до 25,1 рубля.

Так, за нормативные 12 кубов воды (и канализации) придется заплатить 11,5 рубля вместо прежних 10,6 рублей, за техобслуживание лифта – 3,8 рубля вместо 3,6 рубля, за капремонт – 4,6 рубля (сейчас – 4,2 рубля), техобслуживание – 5,2 рубля (сейчас – 4,8 рубля).

Если прибавить к этому тарифы ЖКХ, проиндексированные Советом Министров (газ, тепловая энергия и электричество), то получится, что коммуналка для среднестатистической семьи из трех человек с сентября подорожает на 4,4 рубля, а с наступлением отопительного сезона – на 5,6 рубля.

Правда, это не последнее подорожание услуг ЖКХ в текущем году. В декабре их снова собираются индексировать.