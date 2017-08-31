«Уволили замминистров - можно закрыть и несколько министерств» 2 31.08.2017, 15:15

Чем обусловлена «зачистка» верхних эшелонов власти.

В постановлении совмина № 656 от 28 августа отмечается, что заместители министров освобождены от должностей в связи с сокращением штата работников, а также в связи с переводом на другую должность. Как это повлияет на работу совета министров и получит ли страна к 2020 году обещанный «компактный и эффективный госаппарат»? На эти вопросы отвечают эксперты "Завтра твоей страны".

Заико: Вполне можно закрыть несколько министерств

Возглавлявший белорусское правительство в 1990-х Михаил Чигирь констатирует, что численность госаппарата в Беларуси завышена и несоизмерима потребностям.

– Это обусловлено исторически. С советских времен осталась система ручного управления экономикой. Но если мы выстраиваем рыночную экономику, нужно больше давать самостоятельности предприятиям и сокращать госаппарат, – говорит Михаил Чигирь.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико прокомментировал отставку замминистров:

– Ведь бюрократическая машина станет чуть меньше. У нас гоняют бумаги из одного министерства в другое, пока они не пройдут длительные и многочисленные согласования. В белорусской политике министры ничего не значат, а что уж говорить об их заместителях, которые словно пятое колесо в телеге, – отмечает Леонид Заико.

Экономист полагает, что в Беларуси безболезненно прошла бы даже такая административная реформа, при которой ликвидировали некоторые министерства.

– Число занятых в правительстве можно смело сокращать сразу на треть. Вполне можно закрыть Министерство экономики и Министерство антимонопольного регулирования. Функции Министерства ЖКХ вполне могут взять на себя бизнес и местная власть. Функции ведомств вроде Министерства образования можно передать общественным организациям, – полагает Леонид Заико.

В этой связи любопытными воспоминаниями делится Михаил Чигирь:

– Одно время в Беларуси разрабатывали новую систему управления. Было даже предложение оставить только три министерства.

Экономист: Увольнять чиновников – что пугать ворон

О проходящей оптимизации госаппарата становится известно не впервые. В 2012-м планировали сократить численность аппарата cовета министров на 20%.

Несколько лет назад Лукашенко заявлял, что оптимизация госаппарата – «это непрерывный процесс». А по итогам последнего «всебелорусского собрания» сообщили, что госаппарат к 2020 году должен стать компактным и эффективным.

Однако руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в этом сомневается.

– Огромная номенклатурная машина живет сама по себе. За время власти Лукашенко в стране не было ни одного правительственного кризиса, ни разу правительство не отправляли в отставку за провалы в работе. Поменяют со временем премьер-министра и несколько министров, а все остальное остается по-прежнему. Как говорил Микоян, увольнять чиновников – то же самое, что пугать ворон: они с одного дерева пересаживаются на другое, – отмечает Леонид Заико.

Экономист надеется, что когда-нибудь белорусское правительство станет если не компактным, то хотя бы профессиональным. Но для этого, по его словам, нужно будет всех чиновников отправить в отставку и набрать новых, соответствующих высоким стандартам.