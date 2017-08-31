Николай Статкевич: Каждый из нас решает судьбу страны 1 31.08.2017, 15:21

Николай Статкевич

Лидер Белорусского Национального Конгресса призвал белорусов выходить на Акцию предупреждения.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич поблагодарил всех, кто поддерживал его во время ареста и призвал приходить 8 сентября в 19.00 на Октябрьскую площадь Минска.

Об этом политик заявил сайту БНК :

— Меня арестовали, чтобы сорвать подготовку к Акции предупреждения, но добиться этого власти не смогли. Судьба страны — слишком важная вещь, чтобы зависеть от одного человека. Она зависит от нас всех. Даже если меня арестуют вновь, акция должна состояться. Поэтому призываю всех, кому дорога независимость Беларуси, всех, кто хочет поддержать тех активистов, которые сейчас за решеткой, быть на Октябрьской площади 8 сентября в 19:00.

Напомним, что Николаю Статкевичу присудили 20 суток административного ареста: 5 суток за акцию 30 марта и 15 суток присудили за мирную акцию протеста 3 июля. Лидера Белорусского Национального Конгресса заочно осудили 9 августа, однако задержали только 26 августа.

Вероятно, задержание политика было связанно с акцией протеста, которую БНК собирается провести 8 сентября.