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Почему в игре с Люксембургом белорусам нужен быстрый гол

  • 31.08.2017, 15:30
Дмитрий Алисейко
Фото: dynamo-brest.by

Сборная Беларуси по футболу готовится к встрече с Люксембургом.

Защитник сборной Беларуси Дмитрий Алисейко поделился ожиданиями от сегодняшнего матча квалификации ЧМ-2018 против Люксембурга, пишет «Трибуна».

– Требования Игоря Николаевича очень легко усваиваются. Перед тренировкой нам все объяснили, показали. А мы на поле все сделали. Все просто.

Если будет получатся прессинг, то будем забирать мяч на чужой половине поля и контролировать его. Думаю, все должно получится.

В чем наши козыри? Думаю, нужно постараться забить быстрый гол. Потом будет легче. Уже все научились играть в футбол. Все хорошо обороняются.

Стадион в Люксембурге неплохой. А газон вообще идеальный, – сказал Алисейко в эфире АБФФ-ТВ.


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