Жители Масюковщины возмущены сносом двух десятков домов 5 31.08.2017, 16:37

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Фото: tut.by

В Масюковщине участки людей «обрежут», изъятые наделы продадут с аукциона под новые коттеджи.

Бывшую деревню Масюковщину сносить не будут, но усадебную застройку «уплотнят»: большие по Минским меркам земельные участки жителей частично изымут. На «отобранных» наделах планируется новая усадебная застройка, пишет tut.by.

Для многих, кто вчера пришел на презентацию детального плана «Внесение изменений в градостроительный проект детального планирования д. Масюковщина», намерения властей города стали полной неожиданностью. В первую очередь неприятно удивились те домовладельцы, чьи дома подлежат сносу потому, что находятся в защитно-санитарной зоне железной дороги и кладбища.

— Когда выдавали разрешение на строительство, никто нам не говорил, что это санитарная зона, — говорит владелец дома на ул. Масюковщина, 71Б. — А теперь — под снос… И соседа будут сносить, он тоже не так давно построился. Я свой дом 13 лет строил, во многом себе отказывал, брал коммерческий кредит в банке… Теперь куда нас, в квартиры? Мы не хотим так. Если уж будут сносить, то пусть предоставят участок под строительство в этом же районе.

— По проекту снос коснется незначительной части частного сектора Масюковщины — это около 20 домов, большинство из которых попадают в санитарно-защитную зону железной дороги и кладбища, — говорит представитель «Минскградо» Алексей Кашинский. — Это дома на ул. Придорожной и ул. Масюковщина. Еще несколько домов будет сноситься на улице Колесникова — под будущую магистраль, которая свяжет два района: Масюковщину и Ждановичи.

На плане проектируемая дорога упирается в железную дорогу, и пока градостроители не знают, как ее пустить дальше: возможно, это будет эстакада, а может быть, подземный туннель.

Тех, кого не затрагивает снос, интересовало, чем для них обернется изъятие части их участков.

— Если участки приватизированы, то как будет начисляться компенсация? — волновались собравшиеся. — Налоги за землю мы платим исходя из кадастровой стоимости. Если вы не в курсе, то налог на землю за последние 5 лет у нас вырос в 8-11 раз!

— Компенсация будет вестись по кадастровой стоимости и в долларах США, — успокоил заместитель главы Фрунзенского района Александр Некрашевич. — Подход к оценке участков будет индивидуальный.

Некоторых жителей Масюковщины возмутила сама возможность изъятия части земли без их согласия.

— Это не что иное, как «экспроприация», — говорил мужчина, чей участок подлежит частичному изъятию. — У меня двое сыновей, и эти 25 соток я хотел разделить между ними, построить им дома. Но мне это сделать не разрешили. А теперь мою землю отберут и там будут строить дом чужие люди? Я своего согласия не дам! Новая усадебная застройка — это не государственные нужды. Это, значит, под чьи-то интересы делается.

— На территории города Минска максимальный размер участка под индивидуальную застройку — до 10 соток, — попытался объяснить Алексей Кашанский. — Жители Масюковщины имеют приусадебные участки по 25, 30 и даже 35 соток. Они уменьшатся, но сама застройка останется. Это, наверное, единственный район в Минске, который удалось сохранить.

Порядок предоставления новых участков будет известен после согласования детального плана. Пока же в «Задачах детального плана» говорится о выделении «участков для многодетных семей» и «новых инвестиционных земельных участков усадебной и общественной застройки» — читай, наделов, которые пойдут на аукционы.