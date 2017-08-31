Минчанин: «Накануне 1 сентября цветы подорожали наполовину — это нормально?» 17 31.08.2017, 16:09

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Дарение цветов — неофициальный, но необходимый родительский козырь в рамках операции «Дети в школу».

Переходы завалены как розами, так и классическими гладиолусами. А что с ценами? Одни говорят, что менять их не будут, но во многих местах цветы уже подрожали — и неслабо!

Читатель onliner.by Сергей обратил внимание, что в одном из интернет-магазинов цветы серьезно подорожали:

— Решил в честь 1 сентября порадовать букетом воспитателя детского сада, куда ходит моя дочь. Всегда пользуюсь этим сервисом, и вроде все устраивало. А сегодня, посетив сайт, сильно удивился. Рост цены на 50% как-то вообще узаконен?

Вот сколько стоили цветы еще неделю назад:

А вот актуальные цены:

Вот как объяснили ситуацию в магазин «Розы.бел».

— Наша компания не выращивает цветы, а покупает в парниках. ТД «Ждановичи» увеличил цены на цветы почти в три раза. А мы, наоборот, смягчили этот рост и не стали увеличивать цены в три раза. Но мы же не можем продать за полтора рубля то, что купили за два.

Компания «Дорорс» на самом деле дает хорошую цену, но она стабильна в течение всего времени. А мы реагируем на рынок — сейчас цены стали выше, но уже через несколько дней они станут даже ниже вокзальных. Поэтому людям кажется, что мы решили нажиться — на самом деле просто вырос спрос на цветы в опте. Праздники пройдут — цены вернутся.

А в знаменитом «цветочном переходе» у железнодорожного вокзала продавцы в магазине «Дорорс» утверждают, что цены, наоборот, даже снизились.

— В последний раз, пару недель назад, цены снизились — на разные позиции до 50 копеек. Почему? А мы откуда знаем? Наверное, цветов много.

Для небольших кошельков заранее подготовили «социальный» монобукет.

Представитель еще одного частного цветочного бизнеса здесь же признается, что тоже чуть поднял цены.

— Метровая роза стоила 6 рублей, теперь продаем за 7. Больше всего берут букеты — 25 рублей.

Консерваторы могут выдать своим школьникам классические букеты. Астры журналисты не нашли, а вот гладиолусы уже в столице! Только что с грядки. Цена — от 4 до 12 рублей за букет из пяти цветков.

Или хризантемы — букет из трех штук стоит 12 рублей.