Белорус больше месяца путешествовал по Ирану, почти не открывая кошелек 10 31.08.2017, 16:13

4,702

В Иране есть обычай таруф: в знак уважения тебе что-то дарят или отдают товар бесплатно.

32-летний Сергей в конце прошлого года продал машину и уехал путешествовать.

«Дома меня не было почти 7 месяцев, но рассказать я хочу именно о поездке по Ирану», — говорит он. Сергей провел в этой стране больше месяца, а потратил (с учетом визы, перелетов, перемещений по стране, ночевок и питания) около 300 долларов. О своем путешествии он рассказал tut.by.

Дорога до Ирана

— Как же добраться в Иран? Например, сейчас есть билеты на осень: из Москвы в Тегеран от 80 долларов в одну сторону. В моем случае это была распродажа у авиакомпании «Победа»: билет Москва — Баку с пересадкой в Ростове-на-Дону всего за 16 долларов. Из Баку перелет в Тегеран за 80 долларов.

Виза в Иран для белорусов стоит всего 15 долларов (гораздо меньше, чем для граждан других стран, хоть какой-то плюс у нашего паспорта!). Но не все так гладко. Нужен референс-код, что-то вроде приглашения, за которое надо заплатить около 30 долларов. Я же пытался эту сумму сэкономить: ходил несколько раз в посольство, показывал приглашение от моего знакомого в Иране, но в итоге только потерял время и улетел в Азербайджан без иранской визы. Была надежда получить визу в Баку, но и тут правила оказались строгими. В итоге визу я получал по прилете в аэропорту. Только стоила она в два раза дороже (плюс была большая вероятность, что понадобится приобрести местную страховку за 10 долларов).

И вот наконец заветный штамп у меня в паспорте. В аэропорту можно приобрести и туристическую сим-карту, чтобы быть все время с интернетом. Цена не кусается: 3Гб на месяц мне обошлись в 5 долларов. В Иране заблокированы Facebook и Youtube, зато один из популярных вопросов при знакомстве: «Какой у тебя логин в Instagram?». Не забывайте, что в Иране не работают международные платежные системы, а это значит, что в банкоматах деньги не снять. С собой берите только наличные.

Автостоп и каучсерфинг в Иране

— Аэропорт находится далековато от города, но власти так и не додумались сделать хоть какой-то рейсовый автобус. Все ездят на такси за 20 долларов в одну сторону. Я решил не участвовать в спонсорстве этой транспортной монополии и прогуляться несколько километров до хорошей развилки, где и начать свой автостоп по Ирану. Но не успел я до нее дойти, как меня уже подобрали и окунули в иранское гостеприимство: отвезли домой на обед, угостили пакетом вкуснейших сухофруктов и доставили до станции метро.

В Тегеране я посетил несколько музеев, а также огромное кладбище (где заблудился). Цена для туристов на осмотр достопримечательностей гораздо выше, чем для иранцев. Ладно, если это Персеполис, но за простой парк не всегда хочется переплачивать. Если вы в компании иранцев, можно прикинуться местным (если вы не голубоглазый блондин).

По стране передвигался исключительно автостопом, а он в Иране отличный. Но все же стоит уточнить у водителя, что вы рассчитываете на бесплатный проезд. У меня был случай на пути Хорремобад, когда водитель затребовал денег (больше, чем стоил бы билет на автобус на это расстояние). Пусть и со скидкой, но пришлось заплатить, чтоб не устраивать разборок. Также поможет записка на фарси, потому что далеко не все здесь знают английский.

Дальше путь лежал в Хузестан с древними городами Шуш, Шуштар и зиккуратом Чога-Занбиль. От Шуштара направился в Ахваз, но решил сделать небольшой крюк на дамбу Карун-3, входящую в топ-десять самых высоких дамб в мире. В этом месте автостоп был интересный: горная местность, машины проезжают редко, но зато реально каждая первая останавливалась и подвозила меня.

Каучсерфинг в Иране практически идеальный. Да, иногда можно встретить вариант разместиться за небольшие деньги, плюс услуги гида, но только в самых туристических городах: Шираз и Исфахан. За жилье спокойно можно торговаться. Если кровать в дорме стоит 10 долларов, можно сказать, что в другом месте видели дешевле — и, скорее всего, сделают скидку. За 38 дней в Иране я ночевал в гостиницах всего трижды, плюс еще один раз — в ночном автобусе из Шираза в Исфахан (собственно, это был единственный случай, когда я покупал билет на автобус в Иране).

Традиции и финансы

— В Иране есть обычай таруф: в знак почтения тебе что-то дарят или отдают товар бесплатно. Но все иранцы знают, что от этого надо вежливо отказываться. Так что если вам что-то предлагают подарить, говорите «нет» не меньше трех раз. Если после этого человек все еще настаивает на своем, его предложение реально. Но будьте добры и вы! Возьмите с собой какие-нибудь сувениры или сладости в качестве небольшого подарка местным.

В Исфахане меня пригласили в туристическую группу, которая организовывает поездки в арендованном автобусе. И пусть мы ехали на снежный курорт, а по приезде обнаружили, что снега там нет, опыт был потрясающий. Люди были очень позитивные, танцевали, пели в автобусе. Чувствовали себя очень свободно и не боялись строгого ока исламского режима.

Что же касается финансов, то за все время пребывания в Иране я потратил 190 долларов на еду и прочие нужды. Не сказать, что я экономил на еде, но и не шиковал. Для завтрака — вкусный йогурт и отличные лепешки из магазинах. В ресторанах зачастую порции огромные, так что заказанного кебаба хватает на двоих. Интересный момент: на многие продукты цены указаны прямо на заводской упаковке, так что не могут меняться из магазина в магазин.

Я добрался до Персидского залива и острова Кешм. Менялись города на моем пути, но неизменным было иранское гостеприимство и чувство безопасности. Я даже продлил визу, что стоит около 7 долларов. Тем, кто боится ехать в эту страну, скажу, что я нигде себя не чувствовал так безопасно, как в Иране. Только недалеко от границы Пакистана и Афганистана мы встречали много военных постов: проверяли документы, не давали свободно перемещаться — зато сами останавливали машины для меня и посадили на рейсовый автобус без билета.

Когда я приблизился к границе с Пакистаном, то обнаружил, что срок моей пакистанской визы давно истек. Привет моей внимательности и секретарю в посольстве, который открыл визу в момент выдачи, а не на запрашиваемые даты. Пришлось искать варианты, куда двигаться дальше: за 200 долларов купил билет в Куала-Лумпур.