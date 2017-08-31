Распил «Советского Союза» 14 31.08.2017, 16:18

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Российский «Советский Союз» будет утилизирован.

Российский атомный ледокол «Советский Союз» будет утилизирован. О подписании соответствующего приказа рассказал гендиректор Росатомфлота Вячеслав Рукша, сообщает meduza.io.

Он пояснил, что с 2014 года планировалось восстановление ледокола под шельфовые проекты. Но затем западные страны ввели санкции против России в ответ на оккупацию Крыма.

В результате совместный проект «Роснефти» и американской ExxonMobil по освоению шельфа Карского моря был свернут и «Советский союз» остался «без работы», пояснил Рукша. В 2017 году глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что к проекту в Карском море могут вернуться в 2019 году.

Рукша также назвал неверными предположения, что на «Советском Союзе» можно было организовать командный пункт арктической группировки Минобороны. По его словам, «ледокол избыточен по мощности», а значит такое применение нецелесообразно.

Ранее сообщалось, что в 2016 году было принято решение вывести из эксплуатации реакторы «Советского Союза».

«Советский Союз» — четвертый атомный ледокол типа «Арктика». Он был спущен на воду в 1986 году и эксплуатировался до 2010 года. После этого ледокол перевели в резерв.

Сейчас в составе российского атомного ледокольного флота два двухреакторных судна типа «Арктика» («Ямал» и «50 лет Победы»), однореакторные «Таймыр» и «Вайгач», а также лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть».