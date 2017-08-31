В Минске проходит яркий фестиваль уличного искусства 31.08.2017, 16:27

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Что происходит на cтрит-арт фестивале Vulica Brasil прямо сейчас.

В Минске подходит к завершению четвёртый фестиваль урбан-арта Vulica Brasil. В его рамках международная команда уличных художников превращает городские стены в произведения искусства, а улица Октябрьская украшается не только стрит-артом, но и необычными скульптурами. Еврорадио пробежалось по точкам, где работают бразильские и белорусские художники и посмотрело, что останется столице после фестиваля, передает Еврорадио.

Dante Horoiwa. Бразилец с японскими корнями, исследователь состояний между сознанием и подсознанием. Рисует акрилом и кистью на Романовской Слободе, 5А. На стене — обряд обрезания волос женщине.

"Рисую девушек, используя черты своих знакомых, например, особенности их телосложения".

L7M. Художник, который скрывает лицо и уже был в Минске. Наносит образ экзотической птицы на здание офиса Belavia, что на Немиге, 12.

"Решил отойти от своих принципов и сделать большой мурал. Красота моих работ — в деталях, которые нужно рассматривать. Но это здание не очень подходит для того, чтобы эти детали были заметны прохожим".

Rimon Guimaraes. Тоже прилетал в Минск в 2015 году и нарисовал женщину на стене жилого дома на улице Калинина. А теперь раскрашивает мост возле стадиона "Динамо".

"В своих работах вдохновляюсь принтами на ткани".

Творческая мастерская "Эхо". Делает скульптуры из природных материалов. Делают из лозы природные трубы, которые оплетут заводской здание — будущий культурный кластер "Белгазпромбанка" на Октябрьской, 16.

"Мы привезли шесть машин лозы. Спасибо бобрам, которые навалили деревьев возле речки и от них пошла такая хорошая поросль".

Архитектурная мастерская "ШЦ architects". Возвела "Идеальный небоскрёб" на газоне в конце Октябрьской. Внутри есть барная стойка, а электричество поступает от солнечных батарей.

Diego Dedablio. В своих работах сочетает традиции с повседневной глобализацией. Украшает "Корпус 8".

"Я ожидал нужных цветов, и поэтому это затянуло работу, рассчитываю быстро закончить. Мне нравится здание, с которым я работаю".