Экономика Польши продолжает демонстрировать высокие темпы роста

Экономика Польши продолжает демонстрировать высокие темпы роста3
- 31.08.2017, 17:27
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Во втором квартале текущего года этот показатель составил 3,9%.
Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на Главное статистическое управление. Приведенные цифры соответствуют прогнозам для этого периода.
По данным Главного статистического управления, в первом полугодии ВВП Польши увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По мнению многих аналитиков, высокий рост ВВП Польши в первом полугодии говорит о том, что он будет сохраняться в течение всего года.