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Экономика Польши продолжает демонстрировать высокие темпы роста

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  • 31.08.2017, 17:27
  • 1,026
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Во втором квартале текущего года этот показатель составил 3,9%.

Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на Главное статистическое управление. Приведенные цифры соответствуют прогнозам для этого периода.

По данным Главного статистического управления, в первом полугодии ВВП Польши увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению многих аналитиков, высокий рост ВВП Польши в первом полугодии говорит о том, что он будет сохраняться в течение всего года.


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