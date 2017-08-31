Экономика Польши продолжает демонстрировать высокие темпы роста 3 31.08.2017, 17:27

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Во втором квартале текущего года этот показатель составил 3,9%.

Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на Главное статистическое управление. Приведенные цифры соответствуют прогнозам для этого периода.

По данным Главного статистического управления, в первом полугодии ВВП Польши увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению многих аналитиков, высокий рост ВВП Польши в первом полугодии говорит о том, что он будет сохраняться в течение всего года.