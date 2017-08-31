Беларусь увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 1 31.08.2017, 17:46

Пошлины вырастут уже с завтрашнего дня.

Совмин Беларуси постановлением №600 от 30 августа повысил экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Новые ставки распространяются на вывозимые за пределы ЕАЭС товары с 1 сентября, сообщает belmarket.by.

Экспортная пошлина на сырую нефть выросла на 9,7 доллара США/т до 84,1 долларов США/т.

Пошлина на прямогонный бензины увеличилась на 5,3 доллара США/т до 46,2 долларов США/т, а на товарные бензины — на 2,9 доллара до 25,2 долларов США/т. Такая же ставка установленная для легких, средних дистиллятов, дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.