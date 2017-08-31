Трудовые коммуны Беларуси не нужны 1 Михаил Пастухов, sn-plus.com

31.08.2017, 18:02

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Михаил Пастухов

Белорусский народ и так настрадался в сталинские времена.

Если эксперимент по созданию в структуре МВД спецсельхозпредприятия для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы, окажется успешным, то такая практика станет повсеместной. Как можно оценить это с правовой точки зрения?

Похожее уже было

По сути, речь идет о возрождении трудовых лагерей. Только в них будут «записывать» не с момента исполнения приговора, а после отбытия наказания. Точнее, когда появятся основания для условно-досрочного освобождения или в случае замены более строгого наказания более мягким (за особые заслуги перед администрацией).

Конечно, освободившихся зэков не оставят одних с деревенскими старушками. Рядом будут те же конвойные с автоматами и собаками, да и вышки, наверное, поставят по периметру полей. На работу — с песней, с работы — тоже по команде. С каждого потребуют выполнения нормы, а за нарушение трудового распорядка — наказание. Возможно, в карцер с лишением «пайки». С начисленных зарплат будут вычитать за все: за питание, одежду, ночлег, погашение долгов перед государством и семьей. В итоге останется несколько десятков рублей на курево и предметы первой необходимости.

В свое время об использовании труда заключенных задумывались руководители советского государства. 15 апреля 1919 г. В.Ленин издал декрет «О лагерях принудительных работ». Нашли «местечко» на Соловках, куда органы направляли «бывших» и прочих «контрреволюционеров». Потом были созданы и другие северные лагеря особого назначения (сокращенно «СЛОН»). К 1930 году в них находились около 100 000 заключенных.

В апреле 1930 г. в структуре НВКД было создано управление исправительно-трудовых лагерей. С 1 октября 1930 г. оно получило статус главного управления НКВД. С тех пор аббревиатура ГУЛАГ стала символом бесправия, рабского труда и произвола. Многотысячные армии зэков направлялись на стройки, рытье каналов, добычу золота и прочих ископаемых. Подневольный труд стал одним из факторов экономического развития СССР. По оценкам специалистов, за 1930—1953 гг. через лагеря ГУЛАГа прошли свыше 10 млн человек.

Лиха беда начало

Эксперимент с использованием дешевой рабочей силы заключенных предполагается начать с хозяйства «Хутор-Агро» Светлогорского района Гомельской области. Для этого предприятие переведут из собственности райисполкома в ведение департамента исполнения наказаний МВД.

Бывшие заключенные будут заниматься выращиванием бычков и коров, производством комбикормов, осваивать новые виды сельхозпродукции. Планируется, что вся производимая продукция будет использоваться для нужд департамента исполнения наказаний МВД.

По словам Шуневича, «бывшие осужденные получат возможность успешной ресоциализации. Во-первых, трудоустройство будет способствовать снижению рецидива; во-вторых, поможет людям влиться в общество, получать зарплату, строить семьи, растить детей, выплачивать иски». Если эксперимент оправдает себя, то опыт будет распространен на все территориальные управления внутренних дел, пообещал министр.

Уже сейчас, еще до принятия соответствующего закона или акта главы государства, можно предположить, что проект по трудоустройству бывших осужденных окажется успешным. Еще бы! Сейчас места лишения свободы переполнены мужской силой, которая хочет как манны небесной cвободы. А здесь предлагают пару-тройку оставшихся лет провести в деревне, на свежем воздухе. Кто же откажется от «палёгки»?

Формируется первый «десант» в Светлогорск. Конкурс на «свободные места» среди зэков может оказаться большим, чем конкурс абитуриентов при поступлении в престижный вуз.

Уверен, что 30-тысячная армия белорусских зэков пожелает почти в полном составе переехать «на перевоспитание» в сельскую местность, где готова работать за любую зарплату оставшийся срок и даже свыше того.

Новые формы труда

Следует признать, что в инициативе И.Шуневича имеется рациональное зерно: зачем «мужикам» сидеть в колониях, если их можно использовать в вымирающих колхозах? Однако главным аргументом «против» выступает то, что осужденных будут принуждать к труду, который они свободно не выбирают. Это будет не что иное, как возрождение трудовых коммун — точь-в-точь как в первые годы Советской власти. По сути, в Беларуси начнут формировать трудовые лагеря для заключенных.

На мой взгляд, надо этой инициативе сразу и категорично сказать «нет». Даже эксперимент не стоит проводить, спекулируя на чувствах и желаниях осужденных. Это все равно форма принудительного труда, что запрещается статьей 41 Конституции. На практике эксперимент повлечет за собой выборочный подход к осужденным, направляемым на сельхозработы, что нарушает принцип равенства граждан. Создание «трудовых лагерей» наложит ограничения на жизнь проживающего, приведет к распространению тюремной субкультуры.

Если признать, что недопустимо создавать образцово-показательные сельхозпредприятия в рамках МВД, то что делать с осужденными, которые переполнили тюрьмы и колонии? Простой вариант: строить новые пенитенциарные учреждения. Так, в скором времени в Новополоцке на базе ЛТП появится исправительная колония. В ней строится баня, штрафной изолятор и даже вольер для собак.

Целесообразным считаю объявление очередной амнистии, а также планомерное освобождение осужденных, отбывших соответствующие сроки наказания, расширение практики перевода на более мягкие виды наказаний. Следует принять эффективный закон о ресоциализации осужденных, который позволял бы им вернуться к «мирной жизни», в первую очередь найти подходящее место работы.

Убежден, что надо как можно скорее избавляться от «тюремного населения» и меньше осуждать к лишению свободы. А новый ГУЛАГ нам не нужен. Белорусский народ и так настрадался в сталинские времена. Тем более еще не доведена до конца работа по реабилитации незаконно пострадавших от репрессий.

Михаил Пастухов, sn-plus.com