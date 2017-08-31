Продолжения «Твин Пикс» и «Унесенных ветром» писали в Беларуси 31.08.2017, 18:14

Книги с миллионными тиражами обгоняли телеэфиры и разгневали американского медиа-магната Теда Тернера.

«За неделю мы писали роман на 500 страниц»

После развала СССР в начале 90-х вместо проката 4 американских фильмов в год зрителям вдруг стали доступны десятки тысяч неизвестных прежде картин. Правда, в кино и по телевидению их еще не показывали, а видеомагнитофоны были дорогим и редким удовольствием, пишет kp.by.

- Как в моем детстве вся улица сбегалась в Дзержинске к единственному телевизору, так теперь полдома приходила к счастливому обладателю видика смотреть «Пятницу, 13-е» или «Кошмар на улице Вязов», - вспоминает литератор, художник и издатель Адам Глобус.

Конечно, никакие видеосалоны спрос на зрелища закрыть не могли. Тогда Глобус сотоварищи придумали превращать фильмы в настоящие романы – фактически записывать то, что показывают на экране. Глобус быстро понял: под этот проект надо создавать настоящую «студию» по производству легкого чтива. Тем более в Беларуси тогда простаивали огромные мощности типографий. Но ни вдвоем с братом-литератором Мирославом, ни даже втроем или впятером с друзьями-писателями тут не справиться. Разработали технологию этого процесса: один надиктовывал на пленку, второй набирал на компьютере с кассеты, редактор читал распечатку.

- Чаще всего от момента начала работы до появления книги на прилавках проходило меньше двух месяцев. Но бывало, что за неделю мы писали роман на 500 страниц. А если сроки поджимали, записывали все прямо во время просмотра, - вспоминает Глобус. – Авторство ставили вымышленное – иностранные фамилии, да попышнее.

Работа была коллективной. Сразу договаривались, что личным амбициям тут не место:

- Мы зарабатывали деньги, весело жили и давали читателю то, что он хочет. А если литератор, которому мы хотели предложить такую работу, при знакомстве говорил мне, что вот Стивен Кинг получает такой-то гонорар, мы с ним попросту не сотрудничали.

Адам Глобус еще и автор идеи нового русского детектива, который появился, когда история с кинороманами пошла на спад.

Фото: СЕРГЕЙ ТРЕФИЛОВ

Белорусы сделали 8 продолжений «Унесенных ветром»

Самый громкий кинопроект братьев Адамчиков (настоящая фамилия Адама Глобуса. – Прим.) связан с американским медиа-магнатом, основателем канала CNN Тедом Тернером. Тот в свое время понял, что можно раскрасить популярный когда-то черно-белый фильм «Унесенные ветром» и заработать на нем колоссальные деньги.

На волне этой популярности по заказу Тернера американцы написали «Скарлетт» - продолжение романа Маргаретт Митчел. А белорусы написали и издали вдогонку еще 8 книг: «Детство Скарлетт», «Первая любовь Скарлетт», «Мы назовем ее Скарлетт», «Ретт Батлер»… Кстати, чтобы написать финал «Последней любви Скарлетт», в поисках лучшего варианта белорусы специально смотрели концовки французских фильмов, например, с Жаном Габеном...

Сначала американцы радовались, что их литература так популярна на русскоязычном рынке, пошли переводы книг от минских литераторов на литовский, эстонский. Одного «Ретта Батлера» продали под 4 миллиона экземпляров! И тут за океаном поняли, что не имеют никакого отношения к нашим проектам.

- Американский посол пришел тогда к главе Верховного Совета Станиславу Шушкевичу и сказал, что издательство братьев Адамчиков надо закрыть, лицензию забрать и всех наказать, - вспоминает Адам Глобус.

А белорусским газетам разослали для публикации по экземпляру Herald Tribune с его интервью.

- Прилагалась и статейка о том, что мы с братом Мирославом пираты и плагиаторы, - рассказывает Глобус. - А в интервью я доказывал, что не нарушаю авторские права, не занимаюсь подделкой или обманом читателей. Наши книги - импровизации на тему. Скажем, подростком я читал в «Науке и жизни» импровизации на тему Конан-Дойла, где придумывали новые дела для Шерлока Холмса. И никто не задумывался, что автор написал только четыре тома о сыщике. Да, в американском законодательстве есть право на образ, но у кого права на образ Христа или Будды, Гулливера или Холмса, которые используют за океаном? К тому же такого права нет ни в белорусских, ни в европейских законах.

Издатель говорит, что во всей этой истории больше всего его впечатлила американская карикатура: Кремль, на Красной площади в Москве сидит толстая тетка с книжкой, а на ней написано «Братья Адамчики, «Унесенные ветром».

После этого Глобус проснулся всемирно известным книжным пиратом. Тогда американцы на все книжные ярмарки разослали указание не покупать продолжений романов о Скарлетт у братьев Адамчиков. А еще они усмотрели в романе «Ретт Батлер» о событиях во время войны Севера и Юга призыв к сепаратизму современных Штатов.

Успехом пользовались и другие кинобестселлеры. Белорусы написали «Назад в будущее», «Честь семьи Прицци», «Графа Дракулу».

- На последнем киноромане писатель ленился, и граф Дракула у него все время подходил к книжной полке в библиотеке, снимал оттуда «Камасутру» и читал. Так в этой книге оказался весь древний трактат о любви! – смеется Адам Глобус.

«Возвращение в Эдем» писала моя мама»

Самым первым импровизационным романом минчан был «Кошмар на улице Вязов». Вышло четыре повести, хотя серий американцы изначально сняли больше. Жанр таких страшилок Глобус с коллегами разрабатывал еще на белорусской почве – писал детективы и триллеры.

- Бывало, писатели, которым не доплатили, порой из мести вставляли в книги целые мои рассказы детективного жанра – так и выходило в печать, - говорит он.

«Твин Пикс» - это первый случай, когда белорусы обогнали телевизионное время. В 1993-м многих белорусов буквально распирало от вопроса: «Кто убил Лору Палмер?» А телевидение давало по 2 серии в неделю из 30 отснятых!

- Тогда-то мы и решили, что успеем за неделю написать роман, за вторую отпечатать тираж и еще за неделю развезти по книжным всего бывшего СССР, – вспоминает Глобус.

В итоге белорусы обошли телепоказ, когда еще и половины серий не появилось в эфире! Фору получили из-за кассет со всеми сериями «Твин Пикса», которые получили из Японии, - писали роман по реальному сюжету сериала.

- Ничего не понимали, кроме того, что все закончилось бредом. Наш народ к такому финалу, подумали мы, не готов. Потому у нас Лору Палмер убил шериф, - говорит литератор.

Когда писали 12-томную «Санта-Барбару», поняли: для книги образ героев надо делать более глубоким, чем в сериале. Причем композицию выстраивали по принципу дерева - когда от основного сюжета шли вставные новеллы. Ведь платить народ хотел за книжку толщиной с «Три мушкетера», а пересказанного сценария хватало чаще всего страниц на 80.

- Главное после всех мытарств героя вернуть его в точку отклонения, - объясняет принцип написания книги Адам Глобус. – Кстати, один из романов по сериалу «Возвращение в Эдем» писала моя мама Нина Владимировна. Папа, писатель Вячеслав Адамчик, помню, очень обиделся. Как это? Сесть и за три недели написать на машинке импровизацию а-ля Бернард Шоу, с отсылками к «Пигмалиону»? Тираж в 150 тысяч экземпляров его тоже очень впечатлил. Для отца роман всегда был тем, на что можно положить жизнь…

Один из последних сериальных проектов писательской «студии» - «Элен и ребята». Глобус говорит, что этот материал нещадно разгоняли до 132 страниц, лишь бы влезть в твердую обложку.

Наш собеседник говорит, что стеллаж с этими книжками еще не выкинул, но это все в прошлом:

- Мода на кинороманы прошла, и переиздания вряд ли будут. Но в 90-е это «бульварное чтиво» помогло получать достойный заработок десяткам белорусских литераторов несколько лет подряд. Лично я тогда зарабатывал раз в пять больше, чем главред любой газеты с приличным тиражом.

Адам Глобус (Владимир Адамчик) – писатель, художник, издатель. Окончил как монументалист Театрально-художественный институт. Автор первых белорусских произведений в жанрах детектива, триллера, эротической прозы, комикса. Картины и графику Глобуса часто выставляют в Минске, Вильнюсе и Париже.