В РФ может начаться банковский кризис 31.08.2017, 18:35

Центральный Банк России начал процедуру спасения банка — одну из самых масштабных в истории страны.

По сообщению агентства «Интерфакс», Центральный Банк России (ЦБ РФ) объявил во вторник вечером о том, что планирует провести санацию банка «Открытие», занимающего седьмое место в стране по величине активов, на фоне опасений по поводу его кредитного портфеля, пишет Сэм Мередит в статье для CNBC (перевод - inosmi.ru).

«Я считаю, что проблемы банка „Открытие" вызывают опасения более общего характера относительно того, что в российском банковском секторе назревает серьезный и возможно системный кризис», — написал в отправленной по электронной почте аналитической записке стратег лондонской компании BlueBay Asset Management Тим Эш.

Почему именно сейчас?

По словам Эша, российские власти с некоторых пор понимают, что в банковской системе страны существуют глубинные структурные проблемы, но Центробанк подтолкнули к действиям лишь в 2014 году. Тогда резкое падение цен на нефть усугубилось жесткими международными санкциями в ответ на аннексию Крыма и очевидную роль России в дестабилизации восточной Украины. Эш считает, что из-за этого российские рынки попали в «чрезвычайно сложное положение» и оказались «уязвимыми» среди своих кредиторов.

Теперь же, когда регулятор ищет пути решения проблем, связанных с изоляцией банковского сектора страны, Эш назвал «превентивные», но «болезненные» попытки Центробанка оздоровить банковскую систему «большим плюсом».

«На мой взгляд, примечательным является то, что на фоне активизации действий Центробанка по финансовому оздоровлению российского банковского сектора, в результате которых было закрыто большое количество банков, особой напряженности в банковском секторе в целом не наблюдается», — отметил он в заключение.

Сомнительная практика ведения дел

Некоторые из акционеров банка «Открытие» связаны с крупными государственными структурами, из-за чего некоторые аналитики полагают, что он был слишком большим и влиятельным, чтобы можно было допустить его крах.

Центробанк не сообщил, какую сумму он выделяет на санацию «Открытия», но заявил, что после оценки финансового положения банка планирует получить не менее 75% его акций. До сих пор максимальная «цена» спасения банков в России составляла 395 миллиардов рублей (6,7 миллиарда долларов) — именно такая сумма была выделена в 2011 году на санацию Банка Москвы, занимавшего на тот момент пятое место в России по величине активов.

Банк «Открытие», входящий в состав «Группы „Открытие"», в последние годы стремительно рос за счет слияния и поглощения таких банков, как Номос-банк, негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний и даже покупки алмазного рудника у российского производителя нефти «ЛУКОЙЛа». Но, как заявил на брифинге первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин, деловая практика банка «Открытие» была сомнительной.

На вопрос о том, следует ли участникам рынка беспокоиться в связи с сообщениями о программе санации банка «Открытие», генеральный директор консалтинговой компании Chantico Global Джина Санчес ответила, что хотя российский банковский сектор на сегодняшний день вряд ли находится в центре внимания, это событие является «очень важным».

«Мы говорим о потенциальном крахе банковской системы», — сказала она в интервью CNBC в среду.