Гомельчанин устроил в аптеке скандал из-за боярышника 11 31.08.2017, 18:51

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Мужчину так разозлил отказ выдать ему «лекарство», что он начал швырять в провизора кирпичи.

В среду после полуночи явно нетрезвый гражданин пришел в круглосуточную аптеку по проспекту Речицкому и попросил три флакона настойки боярышника. Провизор объяснил, что спиртосодержащие настойки продаются только днем и по одному флакону за раз, пишет kp.by.

- На отказ мужчина ответил агрессивно, чем вынудил продавца уступить, чтобы избежать неприятных последствий, - рассказывает официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Анастасия Макеева.

Получив один флакон настойки, мужчина ушел. Но вскоре снова вернулся к окошку аптеки и потребовал еще. Очередное «нет» вывело его из себя: нетрезвый гражданин ненадолго отошел и вернулся с кирпичами:

- Два уверенных броска - в окошко кассира и стеклопакет двери - заставили провизора нажать тревожную кнопку. Экипаж охраны задержал дебошира.

Теперь пенсионера будут судить по уголовной статье за хулиганство - ему грозит крупный штраф, ограничение или лишение свободы.