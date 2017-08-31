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Как создавались известные во всем мире логотипы

  • 31.08.2017, 18:58
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Многие из нас даже не догадываются, что на самом деле значат логотипы известных брендов.

Все мы знаем, что логотип компании является её лицом. Однако в ходе исследований оказалось, что многие из нас неправильно трактуют логотипы известных брендов, и на самом деле разработчики имели в виду совсем другое, пишет novostiua.net.

Видео расскажет, что подразумевают логотипы знаменитых компаний, которые сегодня мы видим на каждом шагу, и откроем секрет их создания.


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