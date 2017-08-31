О чем должны знать украинцы, прибывшие в Беларусь 4 31.08.2017, 19:12

3,457

Сегодняшняя Беларусь - союзник России.

Представить, что поездка в Россию под любым предлогом может быть для него свободной и безопасной, давно уже трудно не только адекватному украинскому участнику боевых действий, а и любому трезвомыслящему украинцу, так или иначе связанному с войной, пишет 24tv.ua.

Ведь, как бы там ни было на уровне официальных дипломатических отношений между государствами, но в украинском военном и околофронтовом сообществе Россия четко и ясно идентифицируется врагом. А ехать на вражескую территорию с любой целью ничуть не менее опасно, чем на территории, этим врагом оккупированные.

Дела с Беларусью обстоят несколько сложнее. Ведь государство, по факту, полностью союзное России, до сегодняшнего дня из последних сил еще пытается позиционировать себя политически нейтральным. И это до сих пор вводит в заблуждение рядовых украинцев. Многие из них могут полагать, что ехать в Беларусь сегодня абсолютно безопасно для жизни, здоровья и свободы.

В реальности же как минимум всем украинским участникам АТО пересекать белорусскую границу состоянием на сегодняшний день практически ничуть не более безопасно, чем ехать непосредственно в Россию.

Союзник нашего врага – наш враг. А сегодняшняя Беларусь является союзником России не только по нашумевшему факту проведения регулярных совместных военных учений, стоящему на актуальной повестке дня, но и согласно вполне официальному документу – договору между странами о «союзном государстве».

Об этом пишут, говорят и предупреждают в украинском медиапространстве гораздо меньше, чем об их предстоящих военных учениях вблизи наших границ, но договор о «союзном государстве» еще с начала войны представляет реальную угрозу и опасность для украинцев, желающих поехать в Беларусь. По сути, согласно этому договору, спецслужбы Беларуси официально расценивают всех людей, находящихся в черных списках ФСБ России, точно такими же преступниками и в своем правовом поле, в своем государстве. Согласно только официальной информации, подтвержденной еще около полугода назад министром внутренних дел Беларуси после депортации писателя Сергея Жадана, в таких списках находится уже более 300 тысяч украинцев.

Каждого из этих 300 тысяч украинцев, находящихся под "санкциями" российского ФСБ, белорусские правоохранители официально обязаны задержать и в лучшем случае депортировать со своей страны. В худшем же случае человека вполне могут просто передать в наручниках российским спецслужбам для дальнейшей транспортировки в Москву.

300 с лишним тысяч людей – это, грубо говоря, практически все украинцы, которые имели или имеют какое-то серьезное отношение к войне на Донбассе, либо даже только проявляли активную антироссийскую позицию в гражданской жизни. Каждому, кто активно поддержал и поддерживает Украину в ходе российской агрессии, угрожает в Беларуси арест, передача российским спецслужбам, последующее осуждение уже в России за "терроризм" и реальная посадка на огромный срок в сибирские лагеря.