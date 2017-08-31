Андрей Пионтковский: Санкции США – это ультиматум российской верхушке 4 31.08.2017, 19:28

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Андрей Пионтковский

Либо за 180 дней российская верхушка убирает Путина, либо все ее активы будут конфискованы.

Большинство представителей политической элиты России желает стабилизировать отношения со странами Запада, заявил изданию "Гордон" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, комментируя заявление спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера об отсутствии отличий между оккупацией Крыма и Донбасса.

"Какие могут быть найдены решения с Москвой? Тут только один вариант, исходя из заявлений Волкера: российские войска покидают территорию Украины, а Киев возвращает себе контроль над всей украинской границей. Пока Путин (президент РФ Владимир Путин. – Прим.") сидит в Кремле, Россия на это не пойдет. Волкер не ищет компромиссов с оккупационным режимом. У него другие функции. Он озвучивает четкую позицию Запада в отношении агрессии против Украины. Санкции США – это ультиматум российской верхушке: либо за 180 дней вы убираете Путина, либо все ваши активы будут конфискованы. Это полностью меняет внутриполитическую ситуацию в РФ. Москве просто придется задуматься об изменении своей политики. Практически вся российская верхушка хочет восстановить хорошие отношения с Западом. От этого зависит весь их стиль жизнь: жилье на Западе, образование их детей, медицина и так далее", – отметил Пионтковский.

По его словам, американский военно-политический истеблишмент "изолировал" президента США Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона.

"Волкер в своих заявлениях отражает единодушное мнение Конгресса США и американского военно-политического истеблишмента, которые фактически изолировали путинскую агентуру у себя в стране. Я говорю о Трампе и Тиллерсоне. Такая позиция США очень благоприятна для Украины. Украинским властям пора бы приблизиться к той тональности и формулировкам, которые использует Волкер. Надеюсь, вскоре Верховная Рада примет закон об оккупированных территориях, где наконец назовет вещи своими именами. А именно – что на Донбассе идет война между Украиной и РФ и ответственность за оккупированные территории несет страна-агрессор. Это позиция Волкера и США. Хорошо бы, чтобы такая же позиция была и у самой Украины", – подчеркнул Пионтковский.

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым, а в апреле начала вооруженный конфликт на Донбассе. В отношении РФ были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

2 августа Трамп одобрил введение новых санкций против России. Перед этим законопроект поддержали две палаты Конгресса: 25 июля – Палата представителей (за проголосовали 419 конгрессменов, против – трое, воздержались – 12), 27 июля – Сенат (за были 98 сенаторов, против – двое).

В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения об активах российского руководства, находящихся на Западе.