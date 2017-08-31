Фотограф показал, как похожи пейзажи в разных уголках мира
- 31.08.2017, 19:35
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Увидеть сходство в непохожем - именно это сделала супружеская пара «вольных путешественников».
Путешественники Шанель Картель и Стиво Дирнбергера покинули свою зону комфорта в Южной Африке и отправилась познавать мир. Результатом двухлетнего путешествия стала серия удивительных коллажей из 40 стран мира, объединивших закаты и рассветы, архитектуру и природу, зиму и лето. Fresher.ru публикует подборку этих фотографий.
Тауэр в Лондоне и Бруклинский мост в Нью-Йорке
Лето в Исландии и зима в Германии
Провинция Канады Альберта и Швеция
Австрийские Альпы и Драконовы горы Южной Африки
Рассвет на острове Ванкувер и закат на греческом острове Порос
Национальный парк Банф в Канаде и национальный парк Южной Африки Сицикамма
Флора Австралии и Индонезии
Брайс-Каньон в Соединенных Штатах и Доломитовые Альпы в Италии
Озеро Текапо, Новая Зеландия и Озеро Вольфгангзе в Австрии
Архитектура Италии и Германии
Леса Норвегии и Японии
Плато Соссусфлей в Намибии и решион Отаго в Новой Зеландии