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Фотограф показал, как похожи пейзажи в разных уголках мира

  • 31.08.2017, 19:35
  • 1,489

Увидеть сходство в непохожем - именно это сделала супружеская пара «вольных путешественников».

Путешественники Шанель Картель и Стиво Дирнбергера покинули свою зону комфорта в Южной Африке и отправилась познавать мир. Результатом двухлетнего путешествия стала серия удивительных коллажей из 40 стран мира, объединивших закаты и рассветы, архитектуру и природу, зиму и лето. Fresher.ru публикует подборку этих фотографий.

Тауэр в Лондоне и Бруклинский мост в Нью-Йорке

Лето в Исландии и зима в Германии

Провинция Канады Альберта и Швеция

Австрийские Альпы и Драконовы горы Южной Африки

Рассвет на острове Ванкувер и закат на греческом острове Порос

Национальный парк Банф в Канаде и национальный парк Южной Африки Сицикамма

Флора Австралии и Индонезии

Брайс-Каньон в Соединенных Штатах и Доломитовые Альпы в Италии

Озеро Текапо, Новая Зеландия и Озеро Вольфгангзе в Австрии

Архитектура Италии и Германии

Леса Норвегии и Японии

Плато Соссусфлей в Намибии и решион Отаго в Новой Зеландии


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