США закроют представительства РФ в Сан-Франциско и Нью-Йорке 1 31.08.2017, 19:57

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Госдеп США потребовал закрыть представительства РФ в течение двух дней.

США закрывает генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне

О решении закрыть российские дипломатические представительства в трех городах сообщает РБК со ссылкой на Госдепартамент США.

В пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства, который называется «Достижение паритета в дипломатических миссиях», говорится, что США «полностью выполнили решение правительства Российской Федерации сократить численность американской дипломатической миссии в России». Это решение Москвы Госдепартамент называет безосновательным и вредным для отношений между двумя странами.

США приняли решение «в духе паритета, на который ссылается Россия», закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско, консульские учреждения в Вашингтоне и Нью-Йорке. Учреждения должны быть закрыты до 2 сентября.

«После этих действий у обеих стран останется по три консульства. Несмотря на то, что в числе дипломатических и консульских учреждений останется дисбаланс, мы решили позволить российскому правительству сохранить ряд своих представительств с тем, чтобы остановить усугубление ситуации в наших отношениях». — говорится в сообщении Госдепартамента.

Помимо генконсульства в Сан-Франциско, у России есть генеральные консульства в Сиэтле, Нью-Йорке и Хьюстоне.

28 июля Москва потребовала сократить численность американских дипломатов, технических сотрудников и сотрудников генконсульств в России до 455 человек. Эта мера стала ответным шагом на высылку российских дипломатов из США в конце 2016 года, когда президент США Барак Обама объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов. С первого августа Москва также обязала США освободить «посольскую дачу» США в Серебряном бору и складские помещения на Дорожной улице в столице.