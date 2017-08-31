Как белоруска в Италии повстречала герцога 4 31.08.2017, 20:11

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Минчанка отправилась на месяц в Италию и рассказала о своих приключениях.

Минчанка Валерия учится на итальянской филологии, поэтому в Италию отправилась уже не впервые. На этот раз – на машине на целый месяц, пишет citydog.by.

«А за аркой в городской стене оказалась Нарния»

– Выезжали мы в июне, а готовиться начали за два месяца до этого. Поскольку мы планировали ездить только по небольшим городкам (самый крупный – не больше 150 тысяч жителей), нужно было заранее забронировать все жилье и составить четкий маршрут.

В путешествие мы отправились с мамой и друзьями семьи на машине через Польшу, Германию и Австрию. В Австрии мы поселились неподалеку от Граца в семейном отеле, которому 500 лет. Им до сих пор управляет женщина из этого семейства – с ней было очень приятно пообщаться.

Мы собирались проехать около 15 городов. Во всех крупных городах Италии, кроме Неаполя, я уже побывала, поэтому наш путь должен был завершиться как раз там. В планах по регионам было немного Ломбардии, Эмилья-Романьи, Марке, Умбрии и Тосканы.

После того как мы заехали в Италию, буквально на следующий день собирались отправиться к Масонскому лабиринту, который находится рядом с Фонтанеллато. Лабиринт был спроектирован в подарок Хорхе Луису Борхесу. Поскольку мы путешествовали на машине, то могли позволить себе остановиться во всех живописных местах, которые нам нравились. Это было особенно важно для друга нашей семьи, который занимается фотографией.

И вот по дороге к лабиринту мы увидели городскую стену, которая выглядела красиво заброшенной. Он начал делать снимки, а мы заметили тем временем, как в отверстие в арку въезжает машина. Естественно, нам стало интересно, что внутри.

Мы как будто попали в Нарнию, сразу переместившись на несколько столетий назад. Городок совсем небольшой – мы быстро оказались на центральной площади. Там, как нам показалось, у входа в антикварную лавку сидел эксцентричного вида мужчина: в костюме, котелке и с верной собакой рядом.

Он подозвал нас к себе и пригласил зайти внутрь. Выяснилось, что он герцог, а это вход в его поместье. Раньше здесь действительно была лавка, но теперь она закрыта. Это просто невероятно – видеть антикварные вещи, которые стоят обычно за заграждениями в музее, сложенными от пола до потолка! Ты как будто попадаешь в сокровищницу. А еще немного забавно, когда в античной ванне времен Помпей небрежно брошена губка.

Мы бродили там, наверное, часа четыре. Наша спутница-художница успела сделать несколько зарисовок. Из первого здания мы попали в еще одно: дом, в котором живут по сей день. По владениям нас водили помощники по хозяйству, которые родились и выросли тут же. Они показали нам место, где еще в XVIII веке делали вино, специальную лабораторию, подробно рассказали о том, чем занимаются члены семьи.

Когда мы всe-таки доехали до Масонского бамбукового лабиринта, а это, между прочим, самый крупный зеленый лабиринт в мире, особого впечатления он на нас уже не произвел.

«Поверхность земли напоминает смятый лист бумаги»

Мы старались выбирать жилье так, чтобы это было не слишком дорого (около 50 евро за ночь) и в то же время хоть в чем-то необычно. Например, в Равенне мы жили при монастыре – в специально оборудованной гостинице, но тем не менее.

Одна из наших ночевок должна была проходить на ферме. Нам предложили за дополнительную плату ужин: мы были слишком уставшими, чтобы искать что-то еще, поэтому согласились. И это было потрясающе! Готовил для нас сам хозяин, который, как выяснилось, владел огромным участком для выращивания трюфелей и шафрана. Кстати, шафран на вкус показался очень интересным, а вот трюфели чем-то напоминают землю.

Там же мы познакомились с очень милыми песиками, которые их разыскивают. Да, это были именно собаки, а не свиньи, как принято считать. Мы узнали, как правильно выбирать летние и зимние трюфели и каким должно быть хорошее трюфельное масло.

Умбрия – регион, где находилась ферма – славится своими холмами. На самом деле поверхность земли здесь настолько неровная, что напоминает смятый лист бумаги. Не зря именно тут изобрели перспективу.

Хозяин провел нас по окрестностям и показал место, с которого Да Винчи писал фон для «Моны Лизы» – множество холмов и тоненькая речка, которая раньше была более полноводной. Правда, не уверена, что его словам можно доверять на 100% – итальянцы любят приукрасить. Когда я была в Генуе, нам рассказывали, что там находится самый старый банк в мире, но, попав в Сиену, я услышала то же самое. И все же правы оказались сиенцы.

Итальянцы очень любят свою малую родину. Если у них спросить, откуда они родом, первым делом они назовут пусть даже небольшой городишко, а только потом регион или даже страну. Регионы Италии действительно очень отличаются друг от друга – все потому, что до 19-го века нынешняя страна представляла собой множество маленьких независимых территорий.

Будущие руины вместо восстановленных

Мы планировали побывать в Л'Акуиле, где в 2009 году было масштабное землетрясение, чтобы посмотреть, как восстанавливают город. Так получилось, что вместо этого мы отправились в Норчу. Нас порадовало, что там, наконец, можно было вкусно поесть мяса. В Италии с этим бывают проблемы: в основном блюда с пастой – так называют всё тесто в принципе. В небольших городах порой сложно найти что-то более мясное, чем равиоли.

Через несколько месяцев после путешествия мы узнали, что новое землетрясение почти полностью разрушило Норчу. Это жуткое чувство, что мы использовали практически последнюю возможность увидеть город в том виде, в котором он сохранялся столетиями. Хотели посмотреть, как восстанавливают руины, а вышло вот так...

Самым «запоминающимся» моментом путешествия стал, пожалуй, этрусский археологический парк Вульчи в Тоскане. В Тоскане вообще очень активно орудуют черные копатели. С одним из них – правда, занимался он этим в далекой молодости – мы даже пообщались. Копатели настолько активны, что незадолго до нашего приезда даже нашли крупное этрусское захоронение, которое не удалось отыскать археологам. Самое забавное в этой истории то, что оно находилось рядом с билетными кассами.

Когда мы только зашли в парк посмотреть на этрусскую дорогу, моя мама буквально на ровном месте сломала ногу. Тут и начались особые «приключения». Естественно, маму отвезли в больницу и начали готовить к операции – перелом был в трех местах. Однако наша страховая компания была категорически не согласна с таким решением.

Они предлагали на машине, даже не на самолете, отвезти маму до ближайшего к границе белорусского госпиталя. Звонили в больницу в любое время дня и ночи, угрожали, мотивируя это тем, что операция стоит несколько сотен тысяч долларов и оплачивать они ее не будут. Потом заявили, что врачи дали согласие на транспортировку, но им не повезло – мы понимали по-итальянски. Естественно, ни о каких переездах не могло быть и речи. В итоге операцию все-таки сделали – позже оказалось, что стоила она 5 тысяч евро, а страховка была на 50 тысяч.

Это происшествие скорректировало наши планы: до Неаполя мы так и не доехали, проводили время преимущественно неподалеку. К слову, о любви к малой родине. В больнице я познакомилась с несколькими практикантами моего возраста. Когда я им рассказала о путешествии, они начали засыпать меня вопросами, а знаю ли я то, а попробовала ли я это. Для них было очень важно, чтобы я по-настоящему узнала регион и полюбила его.

Вместо памятников – стихотворения на каждом доме

Наверное, больше всего во время нашего путешествия меня поразило знакомство с герцогом и город Ассизи. Он является паломническим центром, но понравился он мне не поэтому, а потому что в нем особенная атмосфера. Все дома сделаны из светлого камня – и вообще там очень чисто: местные жители сами подметают улицы. В городе достаточно тихо, даже в центре нет ощущения того, что попадаешь в толпу.

Неподалеку от Ассизи находится Урбино – город, где родился Рафаэль. В этом средневековом городе очень многое посвящено этой теме, а историческая часть его – та, что за старой городской стеной, – находится на высоком холме.

Еще одно знаковое место – город Реканти, родина одного из самых известных итальянских поэтов Джакомо Леопарди. Его стихотворения размещены на каждом доме – эта мелочь меня совершенно поразила. Не нужно никаких памятников или улиц, названных в его честь: ты идешь по городу, читаешь поэзию и чувствуешь их совершенно по-другому. Мне кажется, Минску не хватает похожих идей. Наверное, это во мне заговорил филолог.

Разочаровало меня знакомство с Равенной, но это, скорее, из-за скучного гида. История у города богатая – он некоторое время был столицей Западной Римской империи, там потрясающие базилики VI века, могила Данте. Но безумный наплыв туристов не дает насладиться этим в полной мере. Неподалеку находится Римини, где отдыхают, кажется, абсолютно все.

Куда я бы точно больше не возвращалась, так это Сан-Марино. Страна очень маленькая, но наводнена туристами до предела. Есть места, где толкотня того стоит (музеи Ватикана, например), но в Сан-Марино лишь три соединенные друг с другом крепости, а этого в Италии на каждом шагу хватает, и красивый вид на долину, что тоже, впрочем, не уникально.

Уже после путешествия я сделала вывод, что наш план был неподъемным. Все-таки переезжать так часто – а мы нигде не задерживались больше пяти дней – очень тяжело. Один сбор и разбор чемодана чего стоит. Нужно было останавливаться в каких-то точках подольше и уже оттуда выезжать на экскурсии по окрестностям.

Что касается путешествия по небольшим городам, важно учесть, что в них даже рестораны закрываются на «обед» – сиесту. Часа в три бывает сложно отыскать место, чтобы поесть. Среди дня вообще сложно что-то купить или найти. Даже в Сиене почта, например, работает только до двух часов дня.

В исторических центрах очень узкие улочки с односторонним движением и мало парковочных мест, которые часто платные. Поэтому стоит заранее продумать, как добираться до достопримечательностей в городе. Кружить 30–40 минут только в поиске парковки не очень приятно.

А еще стоит почитать страховку. Чаще всего, помимо хронических заболеваний, родов и травм в состоянии алкогольного опьянения, к нестраховым случаям относятся травмы при занятиях спортом – в том числе полученные во время катания на велосипедах и роликах и даже прогулок по горным паркам.

Prodotti tipici – прошутто, пармезан и более экзотические региональные продукты – лучше покупать в крупных сетевых магазинах. Да, во всех городах есть очень красивые и ароматные прошуттерии, но цена на ветчину там будет в 2-3 раза большей. Стоит попробовать один раз, но поверьте, если вы не большой гурман и не питаетесь одним только прошутто с младенчества, разницы не заметите.

Сейчас в Сиене, например, я не могу оторваться от местного мягкого миндального печенья панфорте. В туристических продуктовых лавках цена за килограмм достигает 25–30 евро, а в сетевых можно найти за 16. Я пробовала оба варианта – разницы не почувствовала. А капучино здесь пьют только на завтрак.

Первый раз я поехала в Италию автобусным туром, и это было просто ужасно – никого «воздуха», не говоря уже о приключениях. Не зря говорят, что это фастфуд в мире путешествий. Когда путешествуешь самостоятельно, тем более не по крупным городам, начинаешь узнавать настоящий уклад жизни местных и действительно их понимаешь. Я бы советовала не пытаться за одну поездку охватить больше 1-3 регионов, а всего их в Италии 20.