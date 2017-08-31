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В ЮАР студентка получила $1 миллион стипендии

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  • 31.08.2017, 20:30
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Девушка не растерялась и тут же отправилась за покупками.

Студентка университета Walter Sisulu в ЮАР по ошибке получила стипендию в 10000 раз больше положенного. Однако девушка не растерялась и тут же отправилась за покупками. Пока в банке разобрались в ситуации, она успела потратить большую часть денег, пишет NDTV.

Студенты университета Walter Sisulu ежемесячно получают выплаты в размере 1400 рэндов (107 долларов) на питание. Из-за сбоя в системе студентке начислили 14,1 миллиона рэндов (больше одного миллиона долларов США). Южноафриканка успела в итоге потратить порядка 60 тысяч долларов из полученной суммы на модную одежду, рестораны и дорогой смартфон.

Об инциденте рассказала одна из одногруппниц внезапно разбогатевшей студентки. Остатки денег были изъяты с ее счета. Теперь администрация требует, чтобы девушка вернула оставшуюся сумму, в противном случае ее могут привлечь к уголовной ответственности.


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