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Глава «Беллегпрома»: Белорусские джинсы будут стоит 100 рублей и больше

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  • 31.08.2017, 20:42
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Николай Ефимчик

Николай Ефимчик заявил, что уже носит белорусские джинсы.

Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик поделился впечатлениями от белорусских льняных джинсов. Об этом он рассказал БелТА.

«Я уже ношу белорусские льняные джинсы. Очень недурно получилось. Когда было жарко, в машине ехать значительно приятнее, чем в обычных джинсах», — отметил Николай Ефимчик.

Он подчеркнул, что если Оршанский льнокомбинат наладит сотрудничество со «Знаменем индустриализации» (швейной фабрикой в Витебске — прим.), то в Беларуси будет производиться не только ткань, но и готовое изделие. «Пока Оршанский комбинат около 30% готовых изделий под собственным брендом отшивает не у нас. Когда мы будем работать с собственными швейниками, будет значительно проще», — пояснил председатель «Беллегпрома».

Николай Ефимчик рассказал и о возможных вариантах состава белорусских джинсов:

«Это всегда будет смесь: хлопок/лен либо хлопок/лен/вискоза с лайкрой либо без лайкры. Есть чисто льняные костюмы, но это достаточно специфический ассортимент».

Относительно стоимости председатель «Беллегпрома» сообщил, что льняные джинсы будут дороже хлопковых аналогов. «Если речь идет об элитных моделях, то может быть и 100 рублей, и больше. Если попроще, то, возможно, 60−70 рублей», — отметил он.

Напомним, белорусам уже несколько лет обещают отечественные джинсы из льняной ткани. Белорусскую джинсовую ткань разрабатывали в Орше около семи лет. Белорусский джинсовый пиджак журналистам продемонстрировали в июне 2016 года.


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