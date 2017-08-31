В минском музее представят настоящую 500-летнюю Библию Скорины 31.08.2017, 20:59

Фото: БелТА

Библию Франциска Скорины привезут в Беларусь из Москвы.

7 сентября в 17.00 в рамках мероприятий Дней белорусской письменности в Национальном историческом музее Республики Беларусь при поддержке генерального партнера компании JTI в Беларуси и при участии ОАО «Приорбанк» открывается выставка «Беларусь: возрождение духовности», пишет belaruspartisan.org.

Духовное возрождение – необходимый процесс развития и укрепления независимости страны, а духовные ценности имеют исключительное значение для формирования идеологии государства. В Беларуси на протяжении всей ее истории становление духовных ценностей происходило при взаимодействии и взаимовлиянии религии и светской культуры, поэтому одна из задач выставочного проекта – показать пути формирования духовных принципов жизни белорусов в разные времена через народные традиции, религию, искусство.

Статус международной выставка приобретает благодаря участию в ней Государственного исторического музея Москвы, который представляет уникальный памятник книгоиздательского дела – пражское издание Библии Скорины 1517 г. Этой книги, к сожалению, нет в Беларуси. Российские коллеги не только дали разрешение на экспонирование раритета, но и отсканировали его отдельные страницы, чтобы посетители имели возможность «полистать» Библию с помощью современных цифровых технологий.

Выставка знакомит с историей возникновения и функционирования религий на территории Беларуси. Открывает экспозицию раздел, посвященный язычеству – традиционной религии древних племен на территории страны. Самый большой раздел экспозиции познакомит с основными религиями – православием, католицизмом, иудаизмом, исламом, которые мирно сосуществуют в Беларуси. Для этого использованы коллекции Национального исторического музея и других музеев, а также частных собраний: коллекции археологии, икон, живописи, национального костюма, рукописных и старопечатных книг, драгоценных металлов и др. Всего в экспозицию войдут свыше 400 памятников истории и культуры, многие из них будут экспонироваться впервые: печать Евфросинии Полоцкой 12 в., стенопись Преображенской церкви Спасского монастыря в Полоцке 19 в., уникальная коллекция серебряных кидушных бокалов, алтарная католическая живопись и др.

В выставке также принимает участие Свято-Елисаветинский монастырь, который предоставит современные образцы иерейского облачения, иконы, плащаницы. Заключительный раздел посвящен книжной культуре и деятельности белорусского просветителя-гуманиста Франциска Скорины.

Пo задумке организаторов, выставку будет сопровождать ряд интерактивных элементов, в частности, действующий печатный станок, с помощью которого каждый сможет изготовить копию гравюры Скорины.

Заместитель генерального менеджера JTI в Беларуси Геннадий Брусников отметил: «Содействие сохранению историко-культурного наследия является одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании в социокультурной сфере. Для нас особенно важно, что поддержка JTI позволит белорусам увидеть и озн омиться с оригиналом такого раритета, как пражская Библия Скорины, значение которой для присоединения Беларуси к общемировой интеллектуальной традиции трудно переоценить».