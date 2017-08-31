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Бобруйчанка выиграла две золотые медали на ЧМ по шашкам

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  • 31.08.2017, 21:30

В командном чемпионате мира по шашкам участвуют спортсмены из 14 стран.

В Кранево (Болгария) проходит командный чемпионат мира по шашкам-64. В турнире участвуют спортсмены из 14 стран, пишет bobrlife.by.

В составе женской команды Беларуси две золотые награды выиграла бобруйчанка Вера Хващинская.

Белорусские спортсменки (Дарья Федорович, Вера Хващинская, Анастасия Барышева (запасная)) стали первыми в молниеносной программе (блице), оставив позади команды Молдовы и Узбекистана, занявшие последующие места. А также выиграли турнир по быстрой игре (рапиду), опередив команды России и Молдовы.


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