Бобруйчанка выиграла две золотые медали на ЧМ по шашкам 1 31.08.2017, 21:30

В командном чемпионате мира по шашкам участвуют спортсмены из 14 стран.

В Кранево (Болгария) проходит командный чемпионат мира по шашкам-64. В турнире участвуют спортсмены из 14 стран, пишет bobrlife.by.

В составе женской команды Беларуси две золотые награды выиграла бобруйчанка Вера Хващинская.

Белорусские спортсменки (Дарья Федорович, Вера Хващинская, Анастасия Барышева (запасная)) стали первыми в молниеносной программе (блице), оставив позади команды Молдовы и Узбекистана, занявшие последующие места. А также выиграли турнир по быстрой игре (рапиду), опередив команды России и Молдовы.