России дали 180 дней для свержения Путина 2 31.08.2017, 22:15

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Спецслужбы США к выборам в РФ должны выяснить все по «грязным деньгам» окружения Путина.

В решении США о новых антироссийских санкциях американским спецслужбам за 180 дней поручено выяснить информацию о "грязных деньгах" российских олигархов и окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом в эфире авторской программы главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман "Бацман LIVE" на канале NewsOne напомнил бывший премьер-министр, экс-глава СБУ и Министерства обороны, бывший секретарь СНБО Евгений Марчук.

"Если вы заметили, то в этих санкциях дается поручение всем спецслужбам Америки за 180 дней выяснить все, что касается "грязных денег" российских олигархов и окружения Путина. Но самое главное – 180 дней! Что это такое? Это выборы в России! Представьте, второй месяц избирательной кампании – и вываливается список всех денежных потоков, которые зашли в Соединенные Штаты", – заявил Марчук.

Он подчеркнул, что у большинства российских чиновников много недвижимости в США, а их дети учатся за границей.

"Представьте, что это значит для них. Я думаю, что какой-то серьезный экономический институт должен сделать анализ последствий экономического и политического характера от санкций, которые были введены США 2 августа", – подчеркнул украинский экс-премьер.

2 августа президент США Дональд Трамп одобрил введение новых санкций против России. Перед этим законопроект поддержали две палаты Конгресса: 25 июля – Палата представителей ("за" проголосовали 419 конгрессменов, "против" – трое, воздержались – 12), 27 июля – Сенат ("за" были 98 сенаторов, "против" – двое).

Документ сокращает максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора – до 30 дней. Также президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно.

Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий президент Путин пообещал, что подумает об участии в них.