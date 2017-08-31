Как белорусское молоко разбавляют водой 2 31.08.2017, 22:45

3,175

Приписки и разведение молока водой - основные принципы белорусских совхозов.

Задачка для зоотехника - насколько вырастут надои, если перевести половину корма на кукурузу, а половину - на сорняки? Не будет молока, говорит Нина Король. Еще недавно она работала главным зоотехником в КСУП имени Володарского, бывшем совхозе в деревне Барсуки, Кормянского района, пишет «Белсат».

Нина пыталась убедить руководителя хозяйства больше тратить на качественный корм, да и вообще, повышать эффективность комплекса. Директор требовал продолжать традиции совхозов: скрывать уменьшение надоев и приписывать правильные цифры, чтобы в райисполкоме не получить выговор. В результате через разное видение хозяйствования женщину уволили, якобы за невыполнение служебных обязанностей.

«А с какими обязанностями она не справлялась? Молоко она сдавала, как и нужно», - говорит Татьяна Сидоренко, работница животноводческого комплекса.

Но не так, как надо было директору

В вину главного зоотехника поставили эпизод из Рогачевского молокозавода. В конце июля оттуда в Барсуки вернули 8 тонн молока, так как в нем было много соли. Молоко скисло. Откуда взялась соль, Нине Король позже рассказала одна из лаборанток хозяйства.

«Она говорила: я больше не могу, директор заставляет лить много воды, чтобы не показывать падение, поэтому сыплю соль. Что-то они там мешали и сыпали соль», - свидетельствует Нина.

О приписках и разведении молока водой рассказывают и другие

Юрий Карпячков также уволен, так как не хотел хитрить с приписками.

«Руководитель - Пашковский Александр Сергеевич - заставлял приписывать молоко ежемесячно. Последний месяц - 16 тонн», - говорит уволенный лаборант.

Связаться с руководителем коммунального предприятия не удалось

А сами работники животноводческого комплекса говорят о низких зарплатах: Br 300-400 ежемесячно за работу 18 часов в день без выходных. А тут еще и требование приписок.

«Я принципиальный человек, я дружу с законом, не хочу где-то заниматься сдачей скота негосударственным организациям, а другим. Я, по правде говоря, этого боюсь», - объясняет свою позицию уволенная Нина.

Чтобы восстановиться на рабочем месте, она подала заявление в суд. А к журналистам обратилась, чтобы дело не замяли на районном уровне.