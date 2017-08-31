В Минск привезли оригинал Статута ВКЛ 31.08.2017, 22:30

В Минск из Могилева доставлен Статут Великого княжества Литовского 1588 года.

Оригинальное издание будет представлено на выставке «Нация книг. Статут 1588 и старопечатные книги», посвященной 500-летию белорусского книгопечатания и пятилетию возвращения одного из экземпляров знаменитого Статута ВКЛ, в Государственном музее истории белорусской литературы, сообщили БелТА в музее.

У гостей выставки, которая откроется 1 сентября, появится возможность увидеть высший законодательный акт Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского, предшественника европейских Конституций. Статут будет находиться в музее до 23 сентября, после чего вернется в Могилев, где хранится на постоянной основе. В настоящее время в целях безопасности уникальное издание находится в сейфе, оборудованном сигнализацией.

Книга была издана на старобелорусском языке в типографии Мамоничей в Вильно. Тысячи уставов, которыми пользовались предки белорусов, были утрачены, но в 2012 году благодаря финансовой поддержке меценатов один из экземпляров был выкуплен. Возвращение на родину известного издания стало продолжением многовековой традиции меценатства на Беларуси.

Помимо cтатута, открытием для гостей выставки станут редкие издания Могилевской консисторской типографии XVIII века из фондов Национальной библиотеки Беларуси, которые будут выставлены впервые, а также уменьшенная копия печатного станка, существовавшего во времена Скорины, сделанная учеником минской гимназии Марком Коденевым.