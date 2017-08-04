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Приструнил Володю – можно и отдохнуть

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  • 4.08.2017, 7:36
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Дональд Трам уходит в отпуск.

Президент США Дональд Трамп в пятницу уйдет в свой первый официальный отпуск продолжительностью в 17 дней. Это время он намерен провести в своем частном гольф-клубе в штате Нью-Джерси, сообщает «Голос Америки».

По традиции, президенты США проводят свой отпуск именно в агусте, и Дональд Трамп не стал исключением.

Одновременно с отъездом президента из Вашингтона в Белом доме начнутся работы по замене систем обогрева и кондиционирования, так что официальную резиденцию прийдется покинуть и остальным сотрудникам администрации.

Палата представителей Конгресса уже разъехалась на каникулы. Сенат планирует продолжить работу до конца следующей недели. По словам главы республиканского большинства в верхней палате Митча Макконнелла, сенаторам необходимо за это время рассмотреть «множество ранее отложенных назначений».

Напомним, что перед отпуском Дональд Трамп подписал закон о новых жестких санкциях против РФ, которые затронут важные сектора российской экономики и ближайшее окружение Путина.


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