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Как таможня сделала для минчанина «золотыми» два мячика из Польши

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  • 4.08.2017, 7:49
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Белорус поклялся, что это была его первая и последняя пошлина властям.

Сергей заказал в Польше два футбольных мяча, стоили они чуть больше 18 евро в общей сложности. За пересылку продавец попросил еще 15 евро. Но когда посылка пришла на белорусскую таможню и ее проверили, Сергей получил уведомление о превышении лимита. Ему предложили заплатить пошлину. Мужчина не согласился и начал отстаивать свое мнение.

— В апреле я заказал два мяча из Польши. Никаких посылок в тот месяц я не получал и поэтому попросил продавца отправить мне посылку напрямую, — рассказал Onliner.by Сергей. — Продавец заполнил документы и вписал туда сумму вместе с пересылкой. Вышло чуть больше 35 евро.

Когда Сергей пришел на почту, то обнаружил, что таможенники выставили платежи за превышение: 10,19 рубля сбор, пошлина 8,24, кроме этого, 5,88 рубля почтового сбора.

— Я читал раздел помощи по указу №40 на сайте ГТК, читал ответы ГТК на вопросы читателей Onliner.by. Таможенники четко давали ответы: стоимость пересылки не входит в стоимость посылки. А если вдруг продавец включил пересылку или неверно указал сумму, то нужно не получать посылку, а писать заявление на пересмотр таможенной стоимости и предоставлять доказательства.

Сергей так и сделал: посылку не получил, а написал заявление на пересмотр таможенной стоимости. Как говорит минчанин, он отправил выписки со счетов за месяц, чек платежной системы PayU, подтверждение покупки от продавца, скриншот товара в магазине.

— Более того, в самой посылке внутри был чек с указанием точной суммы посылки и суммами доставки, — объяснил мужчина. — Ответ от таможенников меня удивил: они сказали, что все подсчитано верно. А чек они не видели, так как посылку не вскрывали (хотя, когда я потом заплатил пошлину и получил посылку, на ней был штамп «вскрыто по требованию таможни»).

В итоге Сергей заплатил 24,31 рубля сборов и пошлину. Но так просто это дело решил не оставлять. Он написал жалобу на инспектора Минской региональной таможни в Государственный таможенный комитет.

— Но ответ получил за подписью тех же сотрудников, законность действий которых я просил проверить, — удивляется Сергей. — Потом я написал в Комитет госконтроля. Письмо снова переправили сотрудникам ГТК. Как вы понимаете, ответ был тот же.

— Естественно, в суд из-за такой мелочи я не пойду, время дороже. Понятно, что вырвать оплаченную пошлину почти нереально. Но зачем везде раздавать рекомендации об одном, а как касается дела — говорить совсем другое? — возмущается Сергей. — Для себя я выводы сделал — это была моя первая и последняя пошлина, российские посредники берут дешевле.

Таможенники: «Начисление таможенных платежей верно»

Письмо Сергея журналисты отправили в ГТК. Ответ готовила Минская региональная таможня:

— Минская региональная таможня сообщает, что в соответствии с п. 1 ст. 316 Таможенного кодекса Таможенного союза должностные лица таможни исчисляют суммы таможенных пошлин на основании сведений о стоимости товаров, указанных в документах, предусмотренных актами Всемирного почтового союза, которые используются в качестве декларации. Составление таможенной декларации и ответственность за точность указанных сведений лежит исключительно на отправителе. В данном случае отправитель указал стоимость более 35 евро при установленном лимите в 22 евро.

Право на подтверждение достоверности сведений, представленных для определения стоимости товара, в соответствии с законодательством относится лишь к тем случаям, когда таможенная стоимость была определена сотрудниками таможни на основании ценовой информации на аналогичные товары, имеющейся в распоряжении таможенного органа, в том числе на основании данных с интернет-сайтов магазинов, продающих аналогичные товары.

Такой алгоритм имеет место быть, если таможенная стоимость в декларации не указана или есть основания полагать, что сведения недостоверны.

Соответственно, начисление таможенных платежей в отношении товаров, пересылаемых в данном международном почтовом отправлении, произведено на основании заявленных сведений верно.


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