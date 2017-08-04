Гравюры Скорины впервые изданы в цвете 2 4.08.2017, 7:56

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Издатели направили уникальные открытки во все книжные магазины Беларуси.

Издание носит название: Иллюминированные древориты (гравюры на дереве) из Библии Франциска Скорины (К 500-летию белорусского книгопечатания). Комплект открыток в обложке (10 шт.). На белорусском и английском языках. Дизайнер Виталий Котович. Автор текста Дмитрий Санько. Переводчица Ольга Калацкая. «Технология», 2017.

Комплект составляют открытки со следующими сюжетами:

«Фараонова дочь нашла малютку Моисея в воде»

«Иисус Навин ведет Израилевых людей через Иордан»

«Самсон раздирает льва на дороге»

«Рут, прабабка царя Давида, собирает за жнецами колосья»

«Царь Давид играет на гуслях, неся кивот Господень»

«Вдова Юдифь отсекает голову Олоферну»

«Царь Соломон возводит храм Господу Богу в Иерусалиме»

«Соломон ведет беседу с Царицей Савскую»

«Царица Эсфирь пришла к царю Асверу»

«Иеремия, пророк Господень, плачет, глядя на Иерусалим»

Учитывая широкое распространение в молодежной среде посткроссинга, издатели дают возможность приобретать открытки по одной, пишет nn.by.

Эти открытки можно спрашивать во всех книжных магазинах страны. Они уже поступили в минские книжные магазины «Академкнигу», «Светоч», «Веды», а также к ИП Алесю Дудару.