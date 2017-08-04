Алесь Беляцкий: Мы все должны защищать Геннадия Федынича и его коллег 4.08.2017, 8:11

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Алесь БеляцкийАлесь Беляцкий

Фото: charter97.org

В Беларуси выдалось жаркое начало августа во всех отношениях.

2 августа, прошли обыски в офисе Профсоюза радиоэлектронной промышленности, а также дома у председателя профсоюза Геннадия Федынича и деятелей профсоюза Комлина и Пичужкиной. В офисе были изъяты электронные носители, жесткие диски компьютеров и документация. Кроме того вчера прошел обыск в офисе Белорусского независимого профсоюза. Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля изъяли ноутбуки и жесткие диски компьютеров. Также профсоюзные лидеры были вызваны на допрос.

Ситуацию «Радыё Рацыя» прокомментировал председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

- Это очень напоминает ваше дело 2011 года.

- Да, здесь не нужно быть большим провидцем, чтобы понять, что это те же самые методы, которыми работают белорусские спецслужбы, силовые структуры и власти против независимых организаций, которые отстаивают свою позицию, которые не боятся говорить то, что думают, критикуют власти за те или иные проблемы и ошибки в нашей ситуации.

- Может это символично, что именно в августе к вам пришли с обыском. Сейчас вновь. Почему именно август? Ведь с политической точки зрения это тихий политический сезон.

- На самом деле, у нас очень жаркое начало августа во всех отношениях. С чем это связано, можно только догадываться. Решения, естественно, принимаются скрыто и сложно обсуждать какие-то версии. Одна из них, что как раз наступает время отпусков в Европе. И международные общественные и политические деятели идут в отпуска. А для нас это время получилось горячим в негативном смысле в отношении профсоюзов.

И то, что обыски прошли сразу в нескольких профсоюзных организациях говорит о том, что это спланированная акция. Подходит осень и не за горами сентябрь-октябрь, когда люди вернутся из отпусков и они столкнутся с теми же проблемами, которые имели раньше. Ведь как мы уже слышали, декрет №3 не отменяется, экономическая ситуация не улучшается, никаких серьезных предложений по улучшению ситуации, по проведению общего круглого стола, о котором мы неоднократно говорили, по обсуждению насущных белорусских проблем, власти не предлагают.

Они продолжают действовать с позиции силы. В стране происходит то же, что происходило 6 лет назад. И действительно, 4 августа меня задержали по той же статье Уголовного кодекса о сокрытии доходов в особо крупном размере. Суд указал, что эти деньги были предназначены на правозащитную деятельность. Только нерегистрация «Весны» и те драконовские законы, которые созданы для работы неправительственных организаций, независимых профсоюзов приводят к таким проблемам.

- Неназванный политик заявил, что Литва вновь могла выдать документы. Действительно ли Литва очередной раз могла повторить такую ошибку?

- Геннадий Федынич не подтвердил эту версию. Посмотрим, как дальше будут развиваться события и что будет предъявлять ему следствие. Он находится сейчас в статусе подозреваемого. То, что его выпустили, еще ни о чем не говорит, и мы теперь должны мобилизовать и белорусское общество, и белорусское общественное мнение, и наших международных коллег с тем, чтобы белорусские власти почувствовали, что это очень серьезное дело и имиджевые и другие потери от таких репрессий будут для власти очень серьезными.

Будем смотреть, как будут разворачиваться события и будем брать в них активное участие, так как мы все теперь должны защищать Геннадия Федынича и его коллег, которые попали под каток репрессий.

- Что мы можем сделать в такой ситуации?

- Сегодня мы приняли заявление по этой ситуации. И мы очень негативно оцениваем то, что произошло. Допросы продолжаются. Мы будем призывать своих международных партнеров высказаться максимально громко, чтобы белорусские власти услышали этот голос.