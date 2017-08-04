Депортированного из Беларуси активиста «Яблока» в РФ обвинили в «терроризме» 2 4.08.2017, 8:35

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Владимир Егоров

Владимира Егорова арестовали в Тверской области сразу после выдачи белорусскими властями.

Суд в Тверской области арестовал главу местного отделения партии «Яблоко» Владимира Егорова, экстрадированного из Беларуси.

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката активиста Светлану Сидоркину.

Егорова арестовали до 18 сентября, активист обвиняется в призывах к терроризму (статья 205.2 УК). Он отказался от дачи показаний, свою вину не признал. Сейчас Егоров находится в ИВС Торопца.

По словам правозащитницы Яны Гончаровой, в начале июня Егоров пытался получить статус беженца на территории Украины, но на границе Егорову сказали, что въезд в страну ему запрещен.

После этого Егоров отправился в Минск, откуда попросил украинское управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев разобраться в его ситуации. 28 июля Егоров сказал Гончаровой, что в России его объявили в розыск, и перестал выходить на связь.

Позже правозащитники выяснили, что минский суд назначил ему двое суток административного ареста за мелкое хулиганство; вечером 1 августа Сидоркин сообщили, что Егорова привезли в Торопецкий ИВС.

В октябре Егоров рассказывал, что против него возбудили дело об экстремизме за критику Владимира Путина в соцсетях.