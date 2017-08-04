Неймар стал самым дорогостоящим футболистом мира 4.08.2017, 8:39

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25-летний бразилец объявлен игроком французского клуба ПСЖ.

Нападающий Неймар, представители которого сегодня заплатили «Барселоне» 222 миллиона евро отступных за досрочное расторжение контракта, стал самым дорогостоящим игроком в истории.

25-летний бразилец объявлен игроком французского клуба ПСЖ, сообщает sports.ru.

По информации СМИ, годовая зарплата Неймара в ПСЖ составит 30 миллионов евро.

Ранее самым дорогим игроком был французский полузащитник Поль Погба, который в 2016 году перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

Тройку на данный момент замыкает валлийский хавбек Гарет Бэйл, перешедший из «Тоттенхэма» в «Реал» за 101 миллион евро.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду — на четвертом месте. Его трансфер из «Манчестер Юнайтед» оценивается в 94 миллиона.

Нападающий Гонсало Игуаин перешел из «Наполи» в «Ювентус» за 90 миллионов.